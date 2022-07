Critican con “Fauna” la representación del narcotráfico en series mexicanas

Luego de un recorrido por diversos festivales como el Festival de Toronto; el Festival de Nueva York; el Festival de Viena y Festival de Cine de Morelia y de haberse pospuesto su estreno debido a la pandemia, llega a las salas de cine mexicanas la película “Fauna”, un filme del director Nicolás Pereda.

(Foto: especial).

Coproducción México-Canadá, “Fauna” es la historia de una pareja de novios, ambos dedicados a la actuación. La familia de Luisa queda encantada cuando conoce a Paco quien participa en la reconocida serie “Narcos”. En entrevista para Así Sucede, el cineasta Nicolás Pereda explicó que la trama es una crítica a forma en que se representa al narcotráfico en producciones televisivas.

“De alguna manera, es una crítica, no tanto a cómo esas series enaltecen a los narcotraficantes, hay algo de eso pero sobre todo es la idea, es una crítica a la representación del narcotráfico como si el narcotráfico fueran esas personas únicamente. Mi idea un poco es que el narcotráfico va mucho más allá de esos señores de botas, sombreros y pistolas, esos capos y que el narcotráfico en realidad es mucho más complicado; hay gobernadores narcos, hay presidentes municipales narcos, hay militares, policías, jefes de la policía como sabemos, es decir, es mucho más complejo el universo del narcotráfico que la idea de estos cárteles luchando unos con otros”, explicó.

El director de “Fauna” aseguró que ésta es una película de ficción y no pretende ser un documental ni una película solemne en la que intente explicar este tema a la gente; se trata de una comedia de enredos de una familia sobre un joven que viaja con su novia a la casa de sus suegros quienes le piden que actúen como su famoso personaje.

El elenco de “Fauna” está conformado por Lázaro Gabino Rodríguez; Luis Pardo; Teresita Sánchez; José Rodríguez; Mariana Villegas; Fernando Álvarez y Francisco Barreiro; éste último forma parte del elenco real de la serie “Narcos México” con el personaje de Francisco Arellano Félix.

La película fue filmada en 2019 en Matehuala, en el estado de San Luis Potosí y ha llegado a salas mexicanas. Al respecto, Nicolás Pereda consideró necesario más espacios para proyectar cine nacional.

“Se produce mucho cine en México, en realidad, mucho más de lo que se producía antes, es cada vez más, cientos de películas al año. El problema es que no hay suficientes espacios para la divulgación del cine mexicano y creo que eso es como el siguiente gran trabajo del IMCINE, la Cineteca Nacional, el Estado como de no decir ‘ya estamos subsidiando películas’, pese que mi película no tiene dinero del Estado mexicano, me parece que está muy bien que se fomente la producción de películas pero deberían de ser un poco más sólidos y más las cinetecas en el país”, consideró.

Sobre sus próximos proyectos, Nicolás Pereda informó que en 2021 terminó de filmar una película cuyo elenco está conformado en su mayoría por los mismos actores de “Fauna”; el título tentativo de este filme es “Lázaro de noche” y el próximo año iniciará su recorrido por festivales para posteriormente exhibirla en cartelera.

