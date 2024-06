Dará OSJUAEMex concierto «Sinfónico para el Recuerdo»

Con un concierto de música en inglés, será como cerrará la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México el primer semestre de este 2024. Como lo ha hecho en lo que va de este año, la OSJUAEMex se presentará en el Centro Cultural Casa de las Diligencias.

Para este concierto, ha sido seleccionado un repertorio de famosas canciones de diversas décadas; temas de Gloria Gaynor, The Carpenters, Elvis Presley; Frank Sinatra; serán algunos de los que el público podrá escuchar.

En entrevista para Así Sucede, Hilda Saquicoray, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México, informó que para dar voz a estos temas, la OSJUAEMex estará acompañada de Raúl Adonay, un joven cantante que en otras ocasiones ha colaborado con la orquesta.

“Vamos a tener muchas piezas cantadas por la maravillosa voz de Raúl Adonay, un joven cantante con un estilo muy particular; sin hacer comparaciones porque cada uno tiene su estilo y hay que respetar muchísimo, maneja el estilo de Michael Bublé y Daniel Boaventura. El público va a poder cantar y recordar muchas canciones que no solamente son del ayer porque también hay jóvenes que crecieron con esta música por su familia, que conocer estas canciones porque son clásicos de la música(…)Hay un tema en particular que es en español, aunque casi todos son en inglés. Tenemos un opening muy interesante de una pieza que no va a ser cantada y que es muy conocida pero no adelanto mucho. Va a ser un programa muy bonito donde la gente va a poder cantar, pasar un momento agradable; va a poder conocer el talento que hay en nuestro país como lo es Raúl Adonay que va a presentar esto y también los arreglos que tenemos para esto”, señaló.

El Concierto Sinfónico del Recuerdo se llevará a cabo este sábado 29 de junio a las cinco de la tarde en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias con acceso gratuito.



Tras el cierre de actividades del primer semestre de 2024, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México grabará en el mes de julio una pieza para cuerdas y una más para alientos y percusión, las cuales se darán a conocer a través de las plataformas de la universidad.

En agosto, la OSJUAEMex iniciará con los preparativos para el Segundo Festival de Zarzuela; en el cual la directora huésped será de nueva cuenta la maestra Isabel Costes. El festival tendrá dos conciertos en el mes de septiembre Homenaje a Manuel de Falla.

Comentarios

comentarios