De “Control Z” llega Ariana Saavedra a “Oscuro Deseo” 

Hace un par de semanas, la plataforma Netflix estrenó la segunda temporada de la serie Oscuro Deseo, protagonizada por los actores Maite Perroni y Alejandro Speitzer. En la primera parte, la serie plantea la historia de una abogada que tiene un desliz amoroso con el que comenzarán a descubrirse secretos del pasado.

En esta segunda entrega de Oscuro Deseo, se suman nuevos personajes a la historia, uno de ellos es Julieta Lazcano, interpretado por la actriz Ariana Saavedra. Este personaje es clave en la segunda temporada de la serie y quien le dará un giro a la historia al ser la prometida del personaje a cargo de Alejandro Speitzer.

En entrevista para Así Sucede, la actriz Ariana Saavedra aseguró que su personaje representó un reto en algunos momento debido a los matices que conlleva; explicó también que algunas de las escenas implicaron una carga emotiva muy fuerte.

“Estoy muy feliz de que ya se haya estrenado ‘Oscuro Deseo 2’. De Julieta (Lazcano) puedo decir que es un personaje que a mí me llenó de mucha felicidad, que llegó en un momento en mi carrera en el que yo estaba súper necesitada de que llegara un personaje como éste y llegó Julieta que tiene tantos matices, que tiene un marco dramático divino, que la podemos ver o muy contenta y emocionada y enamorada pero también a un punto trágico, súper triste, deprimida y nos pueda dar Julieta muchísimos matices y estoy muy feliz por haber hecho ‘Oscuro deseo 2’, de verdad”, señaló.

Esta segunda temporada de ‘Oscuro deseo’ está conformada por 15 episodios. Desde su estreno, la serie se ubicó en el top de lo más visto en la plataforma. Sin embargo, aún antes del estreno, el equipo de producción, así como los propios protagonistas de la serie anunciaron que ésta será la última temporada.

Por otro lado, Ariana Saavedra confirmó que este año se estrenará también la tercera temporada de “Control Z”, otra producción de Netflix.

“Este 2022 se va a estrenar la tercera temporada de Control Z, es un proyecto que me abrió muchas puertas. Ahorita estoy haciendo un proyecto del que no puedo contar mucho pero es un papel totalmente diferente a Julieta de ‘Oscuro Deseo’ y a Regina de ‘Control Z’. Me encanta que haya nuevos retos para mí y me encanta que de una u otra forma no me estoy encasillando y que se me estén dando esas oportunidades de probar distintas cosas, con distintas producciones, con distintas plataformas, eso me tiene muy emocionada”.

“Control Z” es la serie juvenil que Netflix estrenó en 2020 y su segunda temporada fue filmada en plena contingencia sanitaria y este año llegará la tercera entrega de la serie protagonizada por Ana Valeria Becerril y Michael Rondá cuyo tema principal es el bullying y las estragos psicológicos que puede ocasionar en los jóvenes, así como la vulnerabilidad a la que se exponen las personas con el uso de la tecnología.

Comentarios

comentarios