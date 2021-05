De que están hechos los políticos

Mientras siguen llegando al gobierno de la Ciudad de México condolencias de gobiernos y directivos de sistemas colectivos de transporte alrededor del mundo por las víctimas del accidente del lunes en el Metro, en redes sociales se mantienen las críticas al presidente por no dar el pésame a los familiares de los afectados y no mostrar empatía; algo similar sucedió con los candidatos a alcaldías capitalinas que se fotografiaron en la zona del derrumbe.

Y es que, básicamente, de lo que se ha hablado es de la investigación que se hará y de posibles responsables que saldrán a la luz, pero no de palabras o frases de aliento a las familias, de apoyo en la localización de víctimas o ayuda económica. Al respecto, ha habido casos familiares que no daban con el cuerpo de víctimas o de una madre a quien le dijeron en el hospital que no podrían operar de la columna a su hija por falta de material.

No cabe duda de que en situaciones como la tragedia del lunes es cuando se ve de qué están hechos los políticos, empezando por el momento mismo en que se planea una obra, su puesta en funcionamiento y el mantenimiento. Que no les conmueve el riesgo de pérdida de vidas y que no son capaces de mostrarse sensibles a los demás.

Escucha la opinión de Patricia Maldonado. ¡Dale play!

