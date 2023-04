Debates durarán una hora, las candidatas a la gubernatura no están obligadas a asistir

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) está obligado a organizar debates durante el proceso electoral por la Sucesión de la gubernatura del estado de México entre las candidatas, sin embargo, de acuerdo con la consejera presidente de la Comisión Especial de Debates del IEEM, Patricia Lozano, las candidatas no están obligadas a acudir a los mismos, por lo que el Instituto deberá informar a la ciudadanía si se llegará a presentar la ausencia de una o las dos candidatas.

Van a ser dos debates, uno en abril y otro en mayo, afirmó la consejera electoral Patricia Lozano (Foto: Manuel Luna).

“Sobre ese tema van a ser dos debates, los que ya definimos por parte del Instituto uno va a ser en abril y otro va a ser en mayo, van a ser jueves de debates; el lunes previo a la celebración de los debates se estarán sorteando los temas que se van a discutir, y cada debate pasará a las 8 de la noche por TV mexiquense y lo va a poder retomar la señal cualquiera que está interesado en hacerlo y durarán 60 minutos”.

Los debates tendrán una estructura básica que se aprobó de acuerdo con los lineamientos, con una entrada, bienvenida tiempo para plantear temas del debate; serán cuatro temas para discutir donde cada candidata tendrá tiempo para exponer y un tiempo adicional para hacer preguntas adicionales.

Al referirse a que las candidatas no están obligadas a asistir a los debates, mencionó que ya determinaron las acciones a realizar si se presenta el caso.

En el Comité de debates se acordó que “si una no llegase a presentarse el día del debate, se le dará únicamente el tiempo a la candidata que sí se presente, para que pueda exponer los planteamientos de los temas que se acordaron que se iban a discutir; el otro tiempo que tenía asignado a la otra candidata no se utilizará y se dará explicación al inicio de los debates. En caso de que las dos no asistan a los debates, en el momento en el que estará transmitido el debate, la autoridad hará de conocimiento a la ciudadanía que no se podrá celebrar el debate porque no asistieron las personas candidatas”.

Cabe señalar que si alguna de las dos candidatas no asiste, a pesar de la intención, en realidad ya no es un debate, pues será un monologo, sin que se puedan contrastar los dos puntos de vista. Sin embargo y en ese sentido, la consejera refirió que respecto al Instituto, es una obligación del mismo, generar las condiciones para que ellas puedan llegar al debate a plantear a la ciudadanía cuáles son las cuestiones de los temas que se van a discutir, para que la ciudadanía conozca las propuestas y recalcó que si no es una obligación de las candidatas asistir a los debates, si es una obligación del instituto llevar a cabo la realización de los debates y presentar las mejores condiciones para que puedan exponer estas sus propuestas.

