Decisiones de los jueces son autónomas y se basan en la Ley: Ricardo Sodi

De acuerdo con Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las decisiones de los jueces son autónomas y se basan en la ley, ya que consideran factores como la necesidad de cautela, el riesgo de evasión y el impacto en el proceso, esto, tras ser cuestionado sobre los diversos casos de presuntos presos por delitos menos graves que los cometidos por el expresidente de Toluca, Raymundo Martínez.

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (Foto: redes PJEM).

“Las decisiones de los jueces son autónomas, yo no le doy instrucciones a un juez ni a un magistrado cómo resolver, ellos resuelven con base en la ley”.

Afirmó que los jueces evalúan las solicitudes del Ministerio Público y la defensa, y toman decisiones basadas en la presunción de inocencia y otros criterios.

“Son varios aspectos que se tiene que tomar en cuenta para otorgar una medida cautelar u otra: uno, la necesidad de cautela; dos, si hay peligro de evasión o no; si corre peligro el desarrollo del proceso, sí o no; entonces, son una serie de consideraciones que el Ministerio Público solicita, la defensa controvierte, y el juez decide; o sea, hay una presunción de inocencia, hay unos casos en que no, porque la necesidad de cautela es mayor a criterio del juez, otras en que sí, porque la necesidad de cautela tiene otras dimensiones, pero eso no significa nada”. Señaló que lo que se debe considerar es el sentido de la resolución y no solamente la parte final.

Comentarios

comentarios