Defiende Higinio Martínez foros legislativos: son para escuchar a la gente

«Puedo decir yo lo que quiera, se lo digo a la gente del gobierno del estado de México y a la gente del PAN, porque es mi derecho», debido que en la Constitución están consagrados los derechos de asociación, de reunión y de expresión, señaló el senador Higinio Martínez Miranda, al referirse a la denuncia presentada por la realización de los Foros Legislativos.

El senador de la República, sostuvo que nadie le puede decir nada. «Nadie me puede regañar, nadie me puede amenazar, porque aunque me amenazaran, por supuesto, no les vamos hacer caso…».(Foto: especial).

En el municipio de Tezoyuca, aseguró que los foros iniciaron para escuchar las necesidades de la población y poder modificar las leyes en el Estado de México para vivir mejor, por lo que continuará recorriendo todo el Estado de México.

Sin embargo, declaró que al recorrer alrededor de 30 municipios «Ya nuestros adversarios, la gente del PRI y del PAN…a nivel nacional, ya me están acusando… que por hacer estos foros ya me van a investigar. Ya me acusaron de decir que estoy haciendo estas reuniones y que estoy cometiendo un delito».

Razón por la que preguntó «¿Díganme ustedes que delito es aquí en venir a platicar a estas horas….en este lugar, que es una casa particular?» y dijo que el dueño de la vivienda «puede hacer lo que quiera dentro de su casa en el marco de la ley…»

El senador de la República, sostuvo que nadie le puede decir nada. «Nadie me puede regañar, nadie me puede amenazar, porque aunque me amenazaran, por supuesto, no les vamos hacer caso…».

Manifestó que no puede insultar, «aunque lo podría hacer, pero yo no soy así, ni a mis adversarios…podría decir mentiras y tampoco me pueden decir nada, porque soy Senador y tengo una cosa que se llama fuero…y a mí no se me puede detener… procesar, por lo que yo diga…»

Subrayó que en el país todos tenemos derecho a expresarnos, tan es así «que la gente del PRI no hablo de abajo…la gente del PRI de arriba y del PAN, todo el tiempo están diciendo mentiras, calumnias sobre el presidente de este país…y nadie los detiene porque tienen derecho hablar, aunque no tengan fuero como yo«.

Y en otro orden de ideas habló sobre la creación de nuevos asentamientos humanos en el estado de México, un problema que también sufre Tezoyuca, por lo que hizo un llamado a las autoridades y los ejidatarios a detener el crecimiento de la mancha urbana y «no permitir que lleguen otras 12 mil familias», para poder brindar todos los servicios públicos a la población que ya vive en el lugar.

Por su parte, los vecinos le solicitaron la terminación del puente, porque se registran accidentes. Razón por la que se comprometió a solicitar la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver este problema.

Durante el foro Martínez Miranda, fue acompañado por la presidenta de Tezoyuca, Diana Chávez Hernández, junto con la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez y el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, pertenecientes a la LXI Legislatura.

Además de los alcaldes de Texcoco, Sandra Luz Falcón, el de Acolman Rigoberto Cortés y de Papalotla, Rodrigo Ruiz, principalmente, junto con lideres sociales y vecinos.

