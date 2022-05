Deportistas mexiquenses en selectivo macro regional de atletismo

Luego de la participación de la delegación mexiquense en el Selectivo Macro Regional de Atletismo, realizado en Tetla, Tlaxcala, las y los atletas mexiquenses más destacados lograron su clasificación a los Juegos Nacionales Conade 2022, que próximamente se efectuarán en Sonora.

(Foto: Especial).

En lo que respecta a la competencia Macro Regional, la cosecha de las y los mexiquenses fue de 102 metales, de los cuales fueron 35 de oro, 32 de plata y 35 de bronce, ocupando así la tercera posición general, en la que Querétaro y Ciudad de México quedaron en el primero y segundo lugar, respectivamente.

Para esta competencia selectiva, la delegación mexiquense estuvo integrada por 187 deportistas, que obtuvieron su pase a esta instancia, luego de dar la marca en el proceso clasificatorio estatal que desarrolló la Dirección General de Cultura Física y Deporte, con base en la convocatoria del evento, por lo que se convocó a las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en ambas ramas.

El número de clasificados mexiquenses está por definirse ya que, con base en el anexo técnico del comité organizador, clasifican de manera directa el primero y segundo lugar en las pruebas de fondo y medio fondo, es decir, las distancias mayores de los 800 metros.

En lo que respecta a las pruebas menores a los 800 metros, así como saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y relevos, además de la clasificación directa para los primeros lugares, aún tienen posibilidades de obtener su pase aquellos atletas cuya marca se encuentre dentro de los primeros lugares del ranking nacional.

Destaca el esfuerzo de las y los atletas mexiquenses que se dieron cita en el Macro Selectivo en busca de hacer la marca que los colocara en la anhelada justa deportiva.

Una vez que cumplieron con el requisito estipulado para su clasificación, han retomado de manera inmediata su preparación con sus respectivos entrenadores, para ajustar los detalles que les permita encarar la etapa final de los Juegos Nacionales Conade 2022, la justa deportiva nacional más importante del deporte infantil y juvenil en el país.

Comentarios

comentarios