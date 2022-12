Desacuerdo entre Tribunales genera condiciones de ingobernabilidad en Ocuilan: Maurilio Hernández

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados Maurilio Hernández González, las sentencias que determinaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), genera condiciones de ingobernabilidad al municipio de Ocuilan que lleva cerca de un año en estado de indefinición respecto a si el presidente suplente puede ejercer el cargo, al frente del ayuntamiento.

De acuerdo con el legislador, aún es un tema que se mantiene en tribunales, pero de no haber una gobernanza, tendrá que ser a través del gobierno central y el Ejecutivo, como se pueda establecer.

“Yo no sé si la Sala Regional en algún momento revoque lo que ya se ejecutó, si es así y constitucionalmente les asiste la razón, también se tendrá que acatar, pero a mí me parece que es un desacierto si es que después de que ya se resolvió en tiempo y forma, y no sé interpuso un recurso que evitará que se tomará protesta por el presidente suplente, ahora se pretenda y lo digo con mucha responsabilidad, se pretende dinamitar un asunto que lo único que está pretendiendo es generar condiciones, reitero, de ingobernabilidad para un municipio que durante un año ha estado viviendo en un estado de indefinición de carácter constitucional, por el tema de que no se ponen de acuerdo las diversas instancias del Tribunal”

De acuerdo con el legislador, aún es un tema que se mantiene en tribunales, pero de no haber una gobernanza, tendrá que ser a través del gobierno central y el Ejecutivo, como se pueda establecer.

“Estamos en la etapa de tribunales, yo lo había dicho, si finalmente no sácate una disposición de un Tribunal pues sí, el gobierno central y la Legislatura tiene que tomar medidas para garantizar reitero, la paz y estabilidad social en el municipio, y que se atienda enlace mandas de la población”.

Finalmente afirmó que al ser un tema que se ha resuelto por decreto legal, y que se aplicó con la toma de protesta, tendrán que existir consensos entre las partes interesadas, pues un decreto en automático no dará orden, así que los diputados seguirán atentos al tema.

Comentarios

comentarios