Desafíos del feminicidio

Continúa el estado de México disputándose el primer lugar en casos de feminicidios a nivel nacional con 38 carpetas de investigación en siete meses. El feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género y existen múltiples causas interrelacionadas que van desde lo individual a lo estructural.

Pero una forma cotidiana de prevenir este delito es la educación en la igualdad de género en edades tempranas y la promoción de relaciones basadas en el respeto y el consentimiento. Los hombres tienen que entender que las mujeres no les pertenecen y que por lo mismo no pueden decidir por ellas ni pedirles que actúen de determinada manera. No aplica aquello de: «Calladita te ves más bonita» o «No sabes de lo que soy capaz». Los hombres deben dejar de lado estereotipos, creencias y expectativas sobre las mujeres o la cultura del machismo que promueve su superioridad y la subordinación femenina. Esta mentalidad solo normaliza la violencia contra las mujeres y justifica la dominación del hombre, creando un ambiente propicio para la violencia de género.

La violencia feminicida es una clara violación de los derechos humanos de las mujeres. Se requiere un cambio cultural que haga que se valore la igualdad de género y el respeto hacia las mujeres. Esto implica desafiar y transformar las normas y actitudes que perpetúan la violencia y la discriminación principalmente en los hombres. Por otro lado que se sancionen los feminicidios porque no todos han recibido castigo. Esto no solo desincentiva a las mujeres a denunciar la violencia, sino que también envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada en la sociedad.

Comentarios

comentarios