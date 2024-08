Desarrollan en León tecnología de clase mundial para empresas alemanas

La ciudad de León es semillero de importantes desarrollos tecnológicos, muestra de ello es que, una empresa alemana que buscaba en el mundo quién desarrollara un prototipo que permitiera la identificación de la composición de metales en un objeto, encontró esta posibilidad en una compañía de origen leonés, que de la mano con importantes transnacionales como Mitsubishi y universidades como la Iberoamericana, logró el objetivo.

Para el programa ‘Cambios’ académicos y emprendedores expusieron la tecnología desarrollada en la ciudad de León (Foto: Especial).

Este sistema consiste en registrar, a través de rayos x, cuál es la composición del metal y de esta manera clasificar y separarlos de manera automática con eficiencia, rapidez y de forma segura; cabe señalar que este proceso es de alto riesgo, así lo dio a conocer Alejandro Horta, CEO Ika Technology.

En entrevista para el programa Cambios de Canal 6 conducido por Miguel Ángel Puértolas, para llevar a cabo este prototipo, el CEO de Ika explicó la complejidad que se requirió para desarrollar este sistema y cómo gracias a las alianzas que se realizaron y al impulso del gobierno estatal, se logró.

“Es un sistema muy complejo, en el cual teníamos que mover desde automatización, precisión, mucha automatización donde se utilizan varios equipos de robots, sistemas especializados, cámaras especiales y óptica, dos equipos simultáneos, sistemas de posicionamiento todo lo manda de base de datos para que lo genere y lo envíe hacia afuera” lo que permite identificación la composición de lo examinado., declaró Horta.

Pese a que la industria del estado de Guanajuato demanda sistemas o líneas de producción, el doctor Víctor Eduardo López, responsable industria 4.0 del Parque Tecnológico Ibero, comentó que no existe alta oferta de especialistas en el estado, pues señaló que las tecnologías no son simples y no hay en Guanajuato gente entrenada porque es una revolución que se encuentra en proceso, dado que, ya pasó el tiempo en el que se podía trabajar como empresas individuales.

“Ya no es un entrenamiento tradicional no puedes tener una materia de robótica, por un lado una materia de visión de máquina por otro lado y otra materia de automatización por otro lado, una materia de base de datos por otro lado y esperar que la persona sea capaz de integrar a un sistema completo, ya no se puede hacer, hoy tenemos que concentrarnos en la infraestructura para entrenar y desarrollar sistemas en un solo lugar”, expresó el doctor López.

Por su parte, Victor Fuentes encargado de director de estrategia de marketing en Latinoamérica de Mitsubishi, resaltó la importancia de hacer alianzas estratégicas con empresas locales que les ayuden a comercializar sus productos y desarrollar soluciones e ingeniería para el mercado, pero que cuenten con los ingenieros calificados y una base de este conocimiento tecnológico.

“Para nosotros son oportunidades, esas raíces que se siguen fortaleciendo en Guanajuato en León están con dos claros ejemplos y que se siguen extendiendo con sus clientes con ahora nuestros clientes también porque al final ese concepto de mente factura se va a ir transformando en algo todavía más complejo al día de hoy, tenemos sistemas robóticos, sistemas de visión, bases de datos control, todo esto está coexistiendo en ambientes altamente conectados”, concluyó Fuentes.

Cabe señalar que gracias a la Industrial Transformation México (ITM), se ha podido lograr este tipo de proyectos, pues en este evento se vincula con una gran red de empresas nacionales e internacionales que buscan soluciones y avances tecnológicos innovadores para transformar la industria 4.0.

