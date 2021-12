Desechan impuestos cedulares y mantienen impuesto ecológico

Los diputados integrantes de las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del estado de México eliminaron los impuestos cedulares de la Ley de Ingresos del Estado de México. La decisión se tomó de forma unánime.

Se aprobó el impuesto a emisiones contaminantes (Foto: Especial).

En el análisis que realizan los legisladores en torno al paquete fiscal correspondiente al ejercicio del 2022, se aprobó el impuesto ecológico referente a las emisiones de dioxido de carbono al ambiente, para lo cual, las empresas deberán de pagar 43 pesos por tonelada.

Hubo una propuesta del PRI para que este impuesto subiera a 100 pesos, lo que inició nuevamente una discusión. Los priistas retiraron la propuesta para avanzar en la aprobación de la Ley de Ingresos.

Para que se avalara este proyecto de dictamen, los diputados acordaron dejar en reserva el tema de la deuda solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de México, por un monto de 9 mil 500 millones de pesos y que este sea un tema que sigan discutiendo los coordinadores de los grupos parlamentarios.

“El tema para que salga el dictamen completo, que es el de la deuda, sigue encorchetado hasta que no haya el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Eso está clarísimo, no hay vuelta de hoja. El dictamen completo incluye la deuda y si no está, pues no va a salir”, expresó el diputado Francisco Santos Arreola, presidente de la comisión de Finanzas Públicas.

Continuará el análisis de la Ley de Ingresos de los municipios, el próximo lunes 20 de diciembre.

