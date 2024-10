Detienen en Calimaya a hombre de nacionalidad extranjera, probable implicado en extorsión

Derivado de trabajos de investigación en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a un hombre probable implicado en el delito de extorsión, en agravio de un conductor de transporte público; durante la intervención, recuperaron dinero en efectivo que, al parecer, la víctima habría entregado, con el objetivo de no ser dañada.

El individuo, de nacionalidad colombiana, fue identificado como Johan “N” de 25 años (Foto: Especial).

Policías de la SSEM, adscritos a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) que realizaban labores de inteligencia, a fin de prevenir el robo al transporte de pasajeros, al circular sobre la calle Miguel Hidalgo, esquina con Cerrada San Lerdo de Tejada, en el fraccionamiento Valle del Nevado, observaron a dos hombres que forcejeaban en la vía pública.

Con el objetivo de guardar el orden, los elementos descendieron de la unidad y preguntaron el motivo de la disputa, momento en que uno de los sujetos denunció que hace un mes, el segundo individuo se presentó en una base de taxis en donde labora y solicitó la cantidad de tres mil pesos para dejarlo trabajar, explicó, que un día anterior, acudió a su domicilio amenazándolo con un arma de fuego y volvió a solicitar la misma cantidad de dinero en efectivo.

Agregó que, a fin de no sufrir daño en su integridad física y la de su familia, le cedió dos mil 80 pesos, la víctima refirió que como no entregó la suma solicitada el hombre lo volvió a amenazar; momento en que el señalado saco de la bolsa derecha de su pantalón la cantidad referida por la parte acusadora, a la vez que dijo que no era mexicano y no quería regresar a su país.

A solicitud de la parte afectada y tras explicar el constitutivo del delito, los oficiales detuvieron a Johan “N” de 25 años, de nacionalidad colombiana; durante la intervención, aseguraron un vehículo de la marca Suzuki Swift, color gris, sin placas de circulación, en el que se transportaba y dos teléfonos celulares.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, el detenido, junto con el dinero recuperado, el vehículo y los teléfonos celulares asegurados, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, con sede en Tenango del Valle, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

