Dieta: parte del cuidado integral que deben de tener las y los deportistas

Luis Mora Silvestre, nutriólogo deportivo de la Secretaría de Cultura y Turismo, compartío que como parte del cuidado integral que deben de tener las y los deportistas, está su dieta, la cual debe de estar indicada y supervisada por especialistas para tener la ingesta de alimentos apropiada y evitar métodos que les sean poco favorables.

Recomienda a los atletas consultar antes de probar este método (Foto: especial).

Explicó que la dieta cetogénica surgió a inicios del siglo XX como método de tratamiento en niños que padecían Epilepsia, se utilizaba con el objetivo de evitar la estimulación nerviosa que generan los carbohidratos presentes en los alimentos.

“Es una dieta que se entiende como elevada en grasas, sus porcentajes varían, pero del total de la ingesta de una persona es de un 75 a 85 por ciento proveniente de grasas, 20 por ciento de proteínas y cinco por ciento de carbohidratos aproximadamente”, explicó el especialista.

Mora Silvestre señaló que este método es eficaz para la pérdida de peso en poco tiempo, por lo que ha alcanzado gran popularidad, pero afirmó “no nos asegura que sea de grasa corporal, por el contrario, se pierde masa muscular y el rendimiento en el esfuerzo físico disminuye, por lo que no es recomendable en deportistas, puesto que al no existir un aporte adecuado de carbohidratos no hay una recuperación idónea del músculo”.

El nutriólogo mexiquense puntualizó que durante esta dieta se recomienda evitar la práctica de ejercicio, puesto que la energía para dichas actividades es proveniente de los carbohidratos, los mismos que no están presentes en esta dieta.

“Además, algunas de las complicaciones que se pueden presentar durante el seguimiento de esta dieta es que al haber poco aporte de fibra pueden presentarse malestares como vómitos, diarrea o estreñimiento, esto suele deberse al exceso de grasa que sobrepasa la capacidad de adaptación digestiva y que hace lento el vaciamiento gástrico”, explicó.

Luis Mora aseguró que lo más importante es que cada deportista desarrolle un método alimenticio con base en sus necesidades específicas, que lo ayuden a alcanzar sus objetivos, pero sobre todo consultado y asesorado con un especialista.

“Actualmente se ha estudiado más a fondo las diferentes estrategias a usarse dependiendo de los objetivos, incluso existen testimonios de atletas y personas que la usan de forma frecuente, sin embargo, hay muchos otros más que prefieren una dieta variada con mayor cantidad de opciones en alimentos.

“La mejor estrategia es la que no te haga quedarte con hambre, que no perjudique tus actividades cotidianas y que, por supuesto, no ponga en riesgo tu salud”, concluyó.

Finalmente, el nutriólogo indicó que los atletas mexiquenses pueden acudir al Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, para tener un seguimiento nutricional.

