Diputados buscan que Células de búsqueda de personas sean creadas por mandato de ley y que tengan presupuesto

Ante la problemática creciente de la desaparición de personas, de acuerdo con la diputada Marisol mercado torres, la Ley General de Búsqueda establece la posibilidad de crear células de búsqueda y consejos de búsqueda municipales, sin embargo, esto no ocurre de esta manera en los ayuntamientos, dio a conocer además números graves de la situación que el estado guarda en la materia, ya que una de cada diez personas desaparecidas y no localizadas en el país, corresponde al estado de México.

Al respecto, la diputada Ángeles Dávila Vargas detalló que de enero a octubre de este año la Comisión Nacional de Búsqueda registró que en el estado de México existen 11 mil 570 personas en situación de desaparición y no localizadas, lo que representa más del 11% en todo el país.

“En el estado de México no todos los municipios cuentan con esta célula de búsqueda de personas, es decir, que pese a que su conformación en el ámbito municipal se encuentra contemplada expresamente como una obligación en diversas disposiciones, pero lamentablemente la realidad es que depende de la voluntad política de cada uno de los gobiernos municipales en turno para su creación; según el registro de personas desaparecidas y no localizadas, en México existen 98 mil 577 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 10 mil 576 corresponden al estado de México”

Ante ello, tras haber planteado la iniciativa de que estas Células de Búsqueda deban crearse por mandato de ley, agregó que también se debe legislar respecto a su operatividad, principalmente en la transición entre administraciones.

“Las células de búsqueda municipales ya existentes no tienen una garantía de continuidad, esto que los cambios de administración de cada tres años ocasionan algunas consecuencias como su desarticulación, y no y no la continuación de estos reportes”.

Durante la mesa de trabajo de las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal con Declaratorias de Alerta de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, detalló que la rotación de personas que integran estas corporaciones de seguridad, también es un problema, ya que los servidores públicos requieren de un perfil especial, y la experiencia sobre los mecanismos de búsqueda son esenciales pero, al ser transferidos sus integrantes a otra área, es una pérdida sensible para la investigación.

La iniciativa también propone que estas células de búsqueda sean dependientes de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Al respecto, la diputada Ángeles Dávila Vargas detalló que de enero a octubre de este año la Comisión Nacional de Búsqueda registró que en el estado de México existen 11 mil 570 personas en situación de desaparición y no localizadas, lo que representa más del 11% en todo el país.

Recordó que los primeros días de su desaparición son fundamentales, por lo que se debe capacitar al personal para que sepan actuar en cada evento que se presente, por lo que requiere fortalecimiento en el marco normativo, para incluso saber atender a los familiares, por lo que se debe entender que los familiares requieren ayuda y atención rápida.

Los diputados resolvieron seguir analizando el tema para integrar las mejores formas de capacitación y que haya una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2023 dirigido a estas Células de búsqueda.

Comentarios

comentarios