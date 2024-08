Diputados exhortan a Desarrollo Urbano fomentar la planificación y delimitación territorial intermunicipal

La Cámara de Diputados realizó un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del gobierno estatal, para que trabaje junto con los 125 municipios y pueda elaborar y actualizar planes de desarrollo urbano municipal, con la intención de fomentar la planificación territorial y delimitación territorial intermunicipal, además de abordar la problemática de la falta de fijación o precisión de límites territoriales entre municipios.

Y es que de acuerdo con la diputada presidente de la Comisión de Límites Territoriales, Elba Aldana Duarte, ante una competencia frenética por conseguir las mejores condiciones de vida acumulando bienes materiales, se ha generado desequilibrio en la naturaleza y grandes conflictos sociales que ponen en riesgo la convivencia urbana.

Loa anterior, aunado a las omisiones que existen en torno a la delimitación del territorio, afectan severamente a una gran parte de la población, quienes, frecuentemente se encuentran en situación de vulnerabilidad por la falta de identidad, de municipalidad, y principalmente la falta de servicios municipales indispensables, así como la ausencia de obra pública en la superficie limítrofe intermunicipal donde habitan.

Sin embargo, el exhorto también se hace ya que la diputada expresa que la falta de delimitación territorial, no impide a los gobiernos municipales “controlar y vigilar coordinada y concurrentemente con las autoridades competentes del gobierno del Estado de México, es decir, que no es pretexto para no otorgar los servicios públicos a la ciudadanía, ya que “los límites territoriales son meramente representativos, ya que no generan o producen derechos para el territorio de un municipio determinado, es decir, no definen la jurisdicción territorial”.

