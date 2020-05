Disfruta de la Gala de Estrellas del Kremlin vía digital

Este año, la Secretaría de Cultura y Deporte se sumó, desde el comienzo de la contingencia, a la campaña de permanecer en casa para estar a salvo ante el COVID-19, pero dado que el arte y el deporte son disciplinas que permiten emerger de las crisis, continuó su trabajo de manera digital para seguir cerca de las y los mexiquenses.

Participa Elisa Carrillo al lado de Mikhail Kaniskin, en el marco de #DanzatlánEnUnClick (Foto: Especial).

Presentan 12 piezas de ballet a cargo de 23 estrellas de la danza mundial (Foto: Especial).

Así, se ha desarrollado con buena recepción del público, el programa #HagamosClickEnFamilia al que se unió el Festival Internacional de Danza 2020 #DanzatlánEnUnClick, ya que es una joven tradición en la entidad y, esta contingencia no impediría que el público disfrute de lo mejor de la danza del mundo, desde sus hogares.

Gracias a la tecnología, este Festival se realiza desde el pasado 22 de mayo y será hasta el 29 del mismo mes que ofrezca un nutrido programa a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, @CulturaEdoméx.

En el marco de este Festival, la mexiquense Elisa Carrillo, única mexicana y primera latinoamericana que ha ganado los tres premios más importantes del mundo de la danza, presenta la Gala de estrellas del Kremlin.

En este evento participan bailarinas y bailarines de ballets como el Royal Ballet, Compañía del Kremlin, Ballet Eifman de San Petersburgo, Teatro Musical Académico de Moscú, Teatro Mariinsky, Bolshoi Ballet, Mariinsky Ballet, San Francisco Ballet, Washington Ballet y Youth Ballet, conformado por los mejores estudiantes de la escuela estatal de danza de Berlín, además del Staatsballett de Berlín, con los primeros bailarines Elisa Carrillo Cabrera y Mikhail Kaniskin.

Son 12 las piezas que han sido seleccionadas para esta sublime manifestación del arte: La Bayadera, Bells (fragmento del ballet Beyond Sin), Grand Pas Classique, Thais, Ami, El Talismán, All long dem day, El Corsario, Variations for four Tchaikovsky, Pro et Contra, así como La Peri y Multiplicidad, Formas del Silencio y el Vacío, donde se hará gala de lo mejor de la danza.

La Secretaría de Cultura y Deporte invita al público en general a conectarse y disfrutar de esta gala que será transmitida el próximo jueves 28 de mayo a las 19:00 horas.

