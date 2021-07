Docente del COMEM comparte su trayectoria musical

El programa Cultura, Turismo y Deporte en un Click 3.0, organiza para el público charlas, ”Uno a uno con los maestros del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM)”, como parte de la conmemoración de su 30 aniversario.

Habla de las hazañas y aventuras que ha vivido en su camino musical (Foto: Especial).

En esta ocasión, el invitado al programa fue Austreberto Méndez Iturbide, quien acompañado de Israel Cruz, habló sobre algunos episodios de su vida, sus inicios en la música y cómo llegó a la docencia.

“Por estos días voy a cumplir 40 años de impartir clases. Después de que terminé de estudiar me ofrecieron el puesto de profesor y yo acepté, lo hice por inconsciente, no tenía edad, algunos de mis alumnos eran más grandes que yo, pero desde siempre me ha gustado dar clases”, dijo al recordar cómo se inició en el arte de la enseñanza.

Méndez Iturbide charló de su gusto por el clarinete y rememoró lo grande que fue como maestro su tío Humberto Méndez Rivas, quien le dio clases de música y lo animó a tocar ese maravilloso instrumento.

Además, contó algunas de las hazañas y aventuras que ha vivido en su trayectoria como músico, haciendo énfasis en que de todas esas experiencias ha aprendido bastante y que hoy son ejemplos para sus alumnas y alumnos.

“De esta pandemia hay que sacar mucho provecho, por una parte, para mí ha sido positiva ya que me he puesto a estudiar más y esto me da elementos para enseñarle a mis alumnos, ellos pueden grabar la clase y que esto les sirva como una herramienta para que lo vuelvan a ver y a escuchar y de esa manera corrijan sus conocimientos”, finalizó.

Estos conversatorios continúan y para conocer más sobre ellos, la Secretaría de Cultura y Turismo pone a disposición sus redes sociales, Facebook y Twitter, como @CulturaEdomex.

Comentarios

comentarios