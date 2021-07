Duración de presidentes municipales es de tres años; no dos años y medio: María Luisa Mendoza

La presidenta de la comisión legislativa de Legislación y Administración Municipal, María Luisa Mendoza Mondragón, expresó que los encargos para los que fueron electos los presidentes municipales tienen una duración de tres años y no dos años y medio.

María Luisa Mendoza Mondragón (Foto: Especial).

Esto luego de que se en diversos municipios se ha visto que han dejado de brindar los servicios públicos con regularidad como lo es el tema de la recolección de basura, agua potable derivado de cortes de luz por adeudos con la Comisión Federal, pero también se han registrado falta de pagos a trabajadores e inclusos despidos desde este momento.

En este sentido, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, dijo que los integrantes de esta comisión han revisado todas estas anomalías, por lo que dijo, la Legislatura emitirá un exhorto a los presidentes municipales para que cumplan con las obligaciones que tienen con la ciudadanía.

“Los que quedaron están en sus laureles y los que no quedaron están más complicado porque están en el resentimiento de no querer prestar ningún servicio cuando se les olvida que cuando los contrata la población es por tres años, no dos años seis meses, no es de dos años cinco meses”, destacó la legisladora.

Sin embargo, María Luisa Mendoza reconoció que mientras los exhortos no sean vinculantes para que obliguen a los alcaldes a atenderlos, estos seguirán siendo un llamado a misa.

Comentarios

comentarios