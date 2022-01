Durante 2021 la Coprisem suspendió 72 gimnasios por incumplir protocolos para prevenir la COVID-19

Con la finalidad de salvaguardar la salud de la población que acude a los gimnasios, la Secretaría de Salud mexiquense, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), realiza acciones de fomento a efecto de que estos establecimientos cumplan con la normatividad y protocolos para prevenir el contagio de COVID-19.

Informa que en 2021 realizó 630 visitas de verificación a este tipo de establecimientos (Foto: especial).

El organismo detalló que, durante 2021, suspendió 72 espacios de este tipo en municipios como Toluca, Metepec, Cuautitlán, Tlalnepantla, Naucalpan, Coacalco, Huehuetoca, Tultitlán, Ecatepec y Valle de Chalco Solidaridad, entre otros.

Verificadores del Sector Central y de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria colocaron los sellos respectivos, principalmente por no contar con aviso de funcionamiento, por falta de mantenimiento de los equipos para ejercitarse y el incumplimiento de la aplicación de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

Durante las 630 visitas de verificación que se llevaron a cabo a estas instalaciones durante 2021, el personal de la Coprisem también identificó deficientes condiciones higiénico-sanitarias, no contaban de constancia de fumigación de fauna nociva, falta de cloración del agua y carecían de señalética en materia de tabaco.

Además de que no se exigía a los usuarios utilizar cubrebocas, no había dispensadores de gel antibacterial, no se tomaba la temperatura corporal, no se respetaba la disposición de cumplir con la sana distancia ni contaban con tapetes sanitizantes.

Ante estas irregularidades, el organismo inició los procedimientos jurídico-administrativos pertinentes a efecto de determinar la sanción que correspondía a las faltas cometidas y que podrían ir hasta la clausura y multa por 10 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

Por lo anterior, la Coprisem refrenda su compromiso de salvaguardar la salud de la población y pone a disposición los números 911 y 722-213-7000, así como el correo electrónico denuncia.regulacionsanitaria@edomex.gob.mx, para recibir denuncias y brindar orientación a la ciudadanía.

