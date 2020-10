Ecatepec con bajo avance en aplicación de recursos en seguridad pública

A pesar de ser el municipio más grande a nivel nacional y tener los números más altos en materia de inseguridad, el municipio de Ecatepec es uno de los que tiene menor avance en la aplicación de recursos en materia de seguridad pública, capacitación y equipamiento de policías.

Jaqueline Garcia, consejera ciudadana en seguridad pública a nivel nacional, explicó que como parte de la evaluación que se está haciendo en la aplicación de recursos en todo el país, se están visitando diferentes puntos de la República para analizar el avance que se ha tenido en la materia así como la transparencia en la aplicación de los recursos asignados a los municipios.

“Es una lástima que nosotros teniendo el municipio con más elementos policiales en todo el país como es Ecatepec y que el señor no ha puesto empeño, no asiste a reuniones, dicen algo y no lo cumple, lo citamos para ver su avance y no hay una buena comunicación”

En el caso de este municipio las autoridades han sido negligentes en la entrega de la información y aún cuando cuentan con más de 4 mil elementos municipales se ha comprobado apenas el 35 por ciento del recurso cuando lo necesario es llegar al menos al 80 por ciento.

Precisó que parte de las acciones en las que están enfocadas al momento el Consejo Nacional de seguridad es la no desaparición del Fortaseg, con el fin de que los municipios cuenten con recursos para equipamiento tecnológico, armamento, el adquisición de uniformes y capacitación y con esto pueden incidir en la reducción de sus índices de inseguridad.

Parte de la propuesta para el siguiente ejercicio fiscal es que el recurso no sea entregado a los ayuntamientos sino que todo sea manejado a través de compras consolidadas con lo cual se busca reducir temas de corrupción y falta de transparencia en su administración.

Aseguro que en el caso particular del estado de México hay muchos municipios que si han tenido avances en certificaciones, equipamiento y mejora de las condiciones salariales de sus policías, tales el caso de Toluca, que se ubica como uno de los municipios mejor pagados a nivel nacional en materia de seguridad, además de Huixquilucan y Naucalpan.

