Ecatepec inicia aplicación de vacuna de refuerzo a 197 mil adultos mayores de 60 años

El gobierno de Ecatepec, arrancó este lunes con la aplicación de la vacuna de refuerzo para adultos mayores de 60 años residentes del municipio que cuentan con el esquema completo de vacunación contra Covid-19, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.

A partir de este 13 de diciembre y hasta el 19 de diciembre, se espera aplicar el inmunológico de la farmacéutica AstraZeneca a 197 mil ecatepenses.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras acudió en la apertura del módulo de vacunación instalado en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, donde de manera simbólica dio arranque esta jornada y felicitó a los adultos mayores ecatepenses por mantener las indicaciones sanitarias y asistir a recibir la vacuna contra el coronavirus.

“Estamos iniciando una etapa más de vacunación, esperamos que a todos los que les corresponda, puedan acudir a este lugar, a estos espacios, para que puedan realizar lo conducente en materia de salud. Con esta nueva etapa cubrimos todos los récords de vacunación en el municipio”, declaró el edil.

Luis Valdeña Bastida, delegado federal de Programas del Bienestar, informó que la jornada de refuerzo se llevará a cabo del 13 al 19 de diciembre, en un horario de 09:00 a 17:00 horas en los 10 módulos habituales del municipio. Añadió que la aplicación de esta tercera dosis es exclusiva para personas de 60 años de edad, residentes de Ecatepec, que hayan completado su esquema de vacunación hace más de 6 meses.

Añadió que en las pasadas jornadas se atendió a alrededor de 197 mil adultos de este rango, por lo que el gobierno federal destinó un lote de cerca de 210 mil vacunas, garantizando así que todos los ecatepenses de edad avanzada ya vacunados sean atendidos.

Una de las primeras beneficiarias fue la señora Flor Ángeles Pérez, habitante de la colonia Adolfo Ruiz Cortínez que acudió a vacunarse en la sede de Las Américas. La mujer, de 62 años de edad, declaró que considera buena medida aplicar una tercera dosis, por lo cual acudió sin pensarlo a ponerse su vacuna.

“Yo creo que es muy bueno, la verdad es que me siento bien, me siento tranquila y es un poquito más de seguridad. Cuando anunciaron la tercera dosis no lo pensé, no lo analicé, cuando me dijeron que iba a haber una tercera dije, -pues ahí vamos”, declaró la señora Ángeles.

El gobierno municipal habilitó 10 centros de vacunación que operan de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y se encuentran instalados al interior del Centro Cultural y Deportivo de Las Américas, uno más se encuentra en las instalaciones del Multideportivo de Las Américas, mejor conocido como las albercas. Además de los Centros Cívicos de las colonias Río de Luz, Melchor Múzquiz y El Chamizal.

También opera el centro de vacunación instalado en el estacionamiento de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), de la colonia Valle de Anáhuac, y los instalados en la sede alterna del gobierno municipal Chiconautlán 3000, en Ciudad Cuauhtémoc y los deportivos Ejidal Emiliano Zapata y Bicentenario.

