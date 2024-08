Edoméx destaca como destino de recorridos micoturísticos

Durante los meses de agosto y septiembre, la entidad mexiquense recibe en sus bosques y parques ecoturísticos a visitantes locales, nacionales y extranjeros para participar en los recorridos micoturísticos, mejor conocidos por la observación, reconocimiento, recolección y en algunos casos, degustación de hongos silvestres comestibles.

Organizan tour operadores, en agosto y septiembre, recorridos de observación, reconocimiento, recolección y degustación de hongos silvestres comestibles (Foto: Especial).

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de El Poder de Servir, fomenta y promueve el micoturismo como una actividad de turismo sostenible, a través del cual se busca la transformación y el bienestar social para mejorar la condición de vida de las comunidades.

Entre los principales destinos con esta vocación y actividad turística se encuentran Amanalco, Amecameca, Ayapango, Ixtapaluca, Jiquipilco, Ocuilan, Ocoyoacac y Tepotzotlán.

En estos municipios, tour operadores ofrecen recorridos micoturísticos con diversos costos y actividades a realizar. La recomendación es contratar los servicios de quienes cuentan con su Registro Nacional de Turismo emitido por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Esta actividad se realiza durante la mañana y parte de la tarde; a través del senderismo se recorren los bosques o parques ecoturísticos guiados por un especialista en el tema o personas que habitan en las comunidades que poseen saberes ancestrales y experiencia en el tema.

Para el cuidado, conservación y preservación de los bosques y parques en los que se realizan los recorridos es importante no tirar basura, no fumar, no tomar flora ni fauna de la zona, no introducir bebidas alcohólicas, portar vestimenta y calzado adecuado para senderismo, seguir los senderos establecidos y las indicaciones de los guías.

De acuerdo con información de la Secretaría del Campo estatal y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, se estima que en México y en la entidad mexiquense hay alrededor de 200 mil especies de hongos, de las cuales se han identificado entre 9 mil y 11 mil, y de ellas cerca de 400 especies de hongos silvestres son comestibles.

Comentarios

comentarios