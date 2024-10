Edomex ha utilizado ya 400 seguros de vida del programa Mujeres con Bienestar

De acuerdo con el secretario de Bienestar Juan Carlos González, hasta el momento ya se han tenido que usar 400 seguros de vida que se brindan dentro del Programa Social Mujeres con Bienestar.

Programa Mujeres con Bienestar (Foto: especial GEM).

“Es un tema que no me gusta mucho platicar porque es un seguro de vida. Llevamos más o menos alrededor de 400 seguros de vida, ya consumidos, no quiere decir que es la beneficiaria, recuerden que el seguro de vida es para la beneficiaria, para el cónyuge, marido e hijos; entonces, quiere decir que dentro de estas personitas son 400 ya los que han utilizado el seguro de vida”.

De acuerdo con el secretario, cuando una beneficiaria fallece, o su cónyuge, fallece; se les otorgan 35 mil pesos, y si fallece algún hijo, se entregan 15 mil pesos, más los gastos funerarios. Finalmente, aclaró que las beneficiarias de Mujeres con Bienestar tienen derecho al seguro de vida por lo que, de ampliarse dicho programa, habrá más mujeres con seguro de vida para 2025.

Comentarios

comentarios