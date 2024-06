Edomex recupera la corona como campeón de Boliche en Juegos Nacionales CONADE 2024

Con un total de 12 preseas, el Estado de México se coronó campeón de Boliche en los Juegos Nacionales CONADE 2024 que se celebran en Jalisco, y con ello se cumple con el objetivo planteado por la Dirección General de Cultura Física y Deporte, sectorizada a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la cual ha brindado acompañamiento y apoyo a las y los deportistas que participan en la justa deportiva más importante del país.

Con cinco medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, la delegación mexiquense obtuvo el campeonato absoluto luego de seis años en la entonces denominada Olimpiada Nacional.

Con la conquista de cinco preseas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, la delegación mexiquense de boliche regresó con el campeonato absoluto, que era parte de la meta trazada, ya que desde el 2018, cuando el Estado de México fue sede de la entonces denominada Olimpiada Nacional, no se había alcanzado ese puesto de honor.

Así lo manifestó, Pedro López, Presidente de la Asociación de Boliche del Estado de México, quien reconoció el trabajo multidisciplinario para alcanzar las metas establecidas y sobre todo el respaldo por parte del Gobierno estatal, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Dirección General, quien dio seguimiento al proceso competitivo.

“Todo resultó según lo planeado, fue un compromiso que tuvimos con la Dirección General, al final lo pudimos cumplir, fue un resultado histórico, porque en el 2018, quedamos campeones absolutos, pero éramos anfitriones, lo magnífico y satisfactorio es que ahora estuvimos de visitantes”, declaró.

Trishelle Leal Uribe brilló con luz propia al colgarse tres medallas de oro en el campeonato: una en Individual femenil Sub 21, otra en Todo evento femenil Sub 21 y una más en Parejas femenil Sub 21, junto con Paulina Ávalos.

Por su parte, Eduardo Figueroa Caamaño alzó el oro en Individual varonil Sub 16; mientras que la dupla formada por Brian Suárez y Luis Pérez también se coronó con el oro en Parejas varonil Sub 21.

La emoción continuó con las medallas de plata, donde Luis Pérez destacó en Todo evento varonil Sub 21; Trishelle y Paulina, en compañía de Aleni García y Camila Morejón unieron sus talentos para obtener el segundo puesto en Cuartetas femenil Sub 21.

En Cuartetas varonil Sub 21, el equipo compuesto por Brian Suárez, Rubén Suárez, Luis Pérez y José Adrián Elecheliguerra también se llevó la plata; finalmente Emiliano Díaz, Patricio Espino, Ángel del Castillo y Eduardo Figueroa se colgaron la presea argenta en Cuartetas varonil Sub 16.

Los metales de bronce llegaron por conducto de Paulina Ávalos, quien se destacó en Todo evento femenil Sub 21; Emiliano Díaz y Eduardo Figueroa sumaron otra medalla de tercer lugar en Parejas varonil Sub 16, y Eduardo Figueroa volvió a subir al podio con un bronce en Individual varonil Sub 16.

El responsable del boliche mexiquense manifestó que la siguiente meta es darle continuidad a este proyecto, para que las diferentes generaciones puedan tener resultados destacados en la temporada siguiente para poder dar más medallas al Estado de México.

