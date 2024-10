Educación digital, compromiso de comisionados infantiles del Pleno del Infoem

Al pensar antes de publicar información personal, usar contraseñas seguras, no interactuar con extraños, cerrar sesiones en dispositivos públicos y pedir ayuda a madres, padres, docentes y adultos que puedan guiar de manera correcta contribuimos, juntos, a construir un mundo digital más seguro, expresó José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), durante la ceremonia de premiación del Concurso para ser Comisionada o Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños del Infoem 2024.

Ganadoras y ganadores del Concurso para ser comisionada o comisionado infantil, llevaron a cabo la Sesión del Pleno Niñas y Niños del Infoem 2024 (Foto: Especial).

En nombre del jurado calificador de este concurso, Ulises Rojas Muñoz, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, felicitó a las y los participantes y expresó que de manera individual, aportaron una visión valiosa, por lo que su esmero debe ser ejemplo para que otras niñas, niños, adolescentes y jóvenes busquen participar en este tipo de certámenes, que tienen como objetivo difundir la importancia de la protección de datos personales en la entidad.

En presencia de las y los comisionados del Infoem María del Rosario Mejía Ayala, Sharon Morales Martínez y Luis Gustavo Parra Noriega, se llevó a cabo la Sesión del Pleno Niñas y Niños del Infoem 2024, en la cual, Laionell Gael Coctecon Sánchez, ganador del primer lugar y comisionado presidente infantil, pidió a las y los integrantes infantiles de este órgano colegiado exponer los peligros o riesgos de la navegación en internet y presentar sus propuestas a este respecto. A su vez, en esta Sesión se presentaron y aprobaron también los compromisos para contribuir a la seguridad y respeto de los datos personales y el cuidado de la privacidad de las niñas, niños y adolescentes mexiquenses.

Coctecon Sánchez se comprometió a promover la realización de talleres y cursos en su escuela, para difundir la importancia de una educación digital adecuada, a fin de saber cómo tener una navegación protegida; además de impulsar a que más niñas y niños aprendan a utilizar medidas de seguridad al usar las diferentes plataformas; sobre todo porque ciber delincuentes podrían robar su identidad y cometer fraudes o exponerles a ser víctimas de amenazas en línea. Señaló que existen peligros, ante lo cual deben buscarse herramientas para navegar de forma segura.

Por su parte, el comisionado infantil Dominic Kevin De la O Pérez, ganador del segundo lugar propuso no compartir información personal, proteger la privacidad en redes sociales, configurar opciones de privacidad y evitar contactar con personas desconocidas, además de evitar contenidos dañinos. Añadió que, sin duda, la niñez y juventud es la mayor impulsora de la conectividad a nivel mundial, pues pasa más tiempo en línea que nunca, lo que hace necesario que madres, padres y tutores estén al tanto de los riesgos y eviten que hijas e hijos hagan mal uso de las redes sociales.

En su participación, el comisionado infantil José Guadalupe Sedeño Carrizosa, ganador del tercer lugar, propuso poner contraseñas robustas al utilizar plataformas digitales, sobre todo al utilizar videojuegos y jugar en línea, pues eso puede salvar la vida de las y los usuarios, quienes tienen el derecho y la responsabilidad de buscar estrategias para tener mayor seguridad. Indicó que encontrar dicha seguridad está en las manos de cada persona y si no sabe cómo cuidarse en línea, el mismo internet puede ayudar a encontrar cómo hacerlo, al investigar en fuentes confiables.

Adicionalmente, la comisionada infantil Elisa Garcíagalan Quijada, ganadora del cuarto lugar, enfatizó que la persona que no es tu amiga en el mundo real, tampoco lo es en el mundo digital, por lo que recomendó que antes de publicar, se reflexione si es necesario que esté en la red; aunado a instalar antivirus en todos los equipos, no acceder a páginas sospechosas para evitar el acoso cibernético, donde pueden criticar con demasiada crueldad. Aseguró que instalar controles parentales es recomendable, pues no hay nadie que nos quiera más que nuestras madres y padres.

Por su parte, la comisionada infantil Aranza Nayely Martínez Álvarez, ganadora del quinto lugar, propuso no entregar datos personales ni mantener conversaciones con extraños, no dar acceso a la cámara web para proteger la integridad física, alzar siempre la voz y pedir ayuda si nos molestan; no tener citas a solas con alguien que conocimos en internet, a fin de evitar ser presas de abuso o explotación. Subrayó que si todas y todos ayudamos, nuestra cultura sería cada vez mejor y evitaríamos la violencia cibernética.

Finalmente, Luis Gustavo Parra Noriega felicitó a las y los ganadores, además de a sus madres, padres, familiares y catedráticos que les animaron a concursar. Aseguró que el Infoem ha hecho esfuerzos para fortalecer la alfabetización y la higiene digital entre la población, particularmente en el sector infantil y juvenil, con la finalidad de prevenir delitos como violencia digital. Agregó que el cuento infantil “Cuéntame todo sobre ti”, les ayudará a reflexionar y compartir contenido sobre la importancia de valorar y proteger los datos personales.

Es necesario destacar que los Comisionados Infantiles que obtuvieron los tres primeros lugares en esta fase estatal, pasarán a la etapa regional del certamen nacional, promovido por el organismo garante nacional (INAI).

