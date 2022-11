Educar a pacientes en prevención y control de diabetes, prioridad del Issste

Como parte de su transformación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ha multiplicado las intervenciones para educar a la derechohabiencia en el autocuidado de la salud, estrategia indispensable en la prevención y el control de enfermedades crónicas como la diabetes, que oscila entre la primera y la tercera causa de consulta externa en unidades médicas de primer nivel en el país, declaró el director general, Pedro Zenteno Santaella.

Programa Manejo Integral de Diabetes por Etapas brinda atención estandarizada para mejorar control de la enfermedad y favorece calidad de vida de pacientes (Foto: Especial).

El desarrollo de la diabetes y sus complicaciones están directamente relacionadas con alimentación inadecuada, sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Por ello, el instituto ha lanzado la segunda etapa de la campaña de alimentación saludable “¿Ya PrevIssste?, ¡Ya la hiciste!” que promueve hábitos de autocuidado y se replica en la red nacional de servicios, puntualizó.

En 2021, las unidades médicas del organismo atendieron un millón 48 mil 706 pacientes mayores de 20 años con diagnóstico de diabetes, lo que representó una prevalencia de 9.8 por ciento del total de derechohabientes. A su vez, ocupa el sexto lugar como causa de gasto financiero en el Issste, según consta en el Informe Financiero y Actuarial 2022 bit.ly/3WUOzeE

Esta enfermedad causa gran impacto en la población debido a que es el motivo más frecuente de incapacidad prematura, ceguera y amputaciones de extremidades no causadas por traumatismos, por eso es tan importante promover estrategias para empoderar a los pacientes a llevar un mejor control del padecimiento.

El instituto cuenta con el programa Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE), a cargo de la Dirección Normativa de Salud, el cual brinda atención estandarizada para recuperar el control de la enfermedad mediante la detección oportuna de complicaciones o enfermedades asociadas, a la vez que proporciona herramientas para afrontar de la mejor manera el padecimiento.

Del 1° de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, el programa MIDE atendió a 63 mil pacientes y proporcionó 167 mil consultas.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el encargado de MIDE en la Clínica de Medicina Familiar “Revolución”, Moisés Gómez Castro, explicó cómo opera el programa.

“Tenemos un equipo interdisciplinario integrado por personal médico a cargo de la evaluación clínica y el tratamiento farmacológico; de enfermería, responsable del primer contacto, como la toma de signos vitales y acompañamiento en la exploración física. Igualmente, las áreas de nutrición, activación física y psicología apoyan en cada uno de estos aspectos para lograr que las y los pacientes acepten su enfermedad y adquieran herramientas para, poco a poco, entrar en control metabólico.”

Realizamos evaluaciones encaminadas a prevenir y detectar oportunamente retinopatía diabética, insuficiencia renal crónica y pie diabético, principales complicaciones de esta enfermedad, informó.

Los pacientes que vienen al servicio, señaló, tienen un máximo de cinco a seis consultas en las cuales se interviene para lograr el control de la diabetes a través del equipo interdisciplinario. Una vez que se alcanza el objetivo, son referidos con su médico o médica familiar para que sigan su vigilancia y tratamiento, además de que apliquen las medidas de autocuidado adquiridas en MIDE.

Lilia Otero Ruiz, paciente de MIDE en esta clínica, compartió su opinión del servicio: “Aquí he aprendido a controlar lo que tenemos que comer por lo del azúcar. De verdad me han dado muy buen servicio aquí en MIDE, mi médico familiar me mandó, me atienden muy bien y estoy muy contenta”.

