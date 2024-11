El estudiantado es motor de transformación: diputada Martha Camacho

Al afirmar, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, que la educación es un derecho y no un privilegio, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena) señaló que el estudiantado es el motor de cambio y transformación social, y que la educación debe ser accesible para cualquier persona, sin importar su edad o identidad.

En el marco del Día Internacional de las y los Estudiantes, la diputada destacó el papel del estudiantado como motor de transformación social (Foto: Especial).

En el marco de la celebración del Día Internacional de las y los Estudiantes, conmemorado el 17 de noviembre, la legisladora reconoció el papel fundamental que juegan las y los estudiantes en la construcción de una sociedad con futuro, fortaleciendo sus valores y difundiendo su herencia cultural.

Durante la entrega de reconocimientos de ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) Club Toluca, programa de intercambio de movilidad la Unión Europea, la diputada elogió a quienes estudian en diferentes lugares del mundo, por su dedicación y esfuerzo en la búsqueda de su crecimiento y conocimiento.

En el evento, donde se nombró a Janyse de Jesús Arellano, Estefani Escalera Ibarra y Sara Beltrando (originaria de Italia) como directora general, subdirectora de Operaciones y embajadora internacional de Erasmus Club Toluca, respectivamente, Víctor Hugo Escobar Mendoza, presidente de la asociación de movilidad, resaltó que la experiencia de intercambio estudiantil es un cambio positivo en la vida de las y los estudiantes.

Al respecto, la italiana Sara Beltrando compartió su experiencia como estudiante de movilidad en Toluca. Pablo Becerril Salinas, representante de la Subsecretaría de Gobierno del Valle de Toluca, llamó a la población estudiantil a aprovechar las oportunidades de intercambio.

A la ceremonia, donde también se reconoció a Jesús Uriel Alcántara López y Wendy Guadalupe Espinosa Ortiz, por sus aportaciones a la organización de Erasmus, asistieron Adriana Monserrat Rodríguez Santana, directora de Gobierno Región Toluca; Eliot Fernando Cruz Díaz, subdirector de Bienestar y Recreación Juvenil; y Sandra Morales Hernández, directora de Apoyo Académico a Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México.

