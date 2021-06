El pugilista “Pivi” Romero y su nocaut al COVID-19

“El boxeo incluye que te golpeen en la cara, pero aprendes dos cosas y rápido; la primera es a recibirlo y la segunda es contraatacar lo más fuerte posible”. Son las principales lecciones que aprendemos los boxeadores arriba de un ring, así inicio la plática con el pugilista originario de Villa del Carbón, estado de México, Juan Pablo el “Pivi” Romero Marín.

Considera que el boxeo es una de las disciplinas deportivas más antiguas sobre la que se tienen registros históricos. Además de las múltiples ventajas que puede traer al organismo humano el entrenamiento del boxeo.

Romero Marín dijo que existen algunas curiosidades entre cada uno de los pugilistas, por ejemplo los fallecimientos a causa de los golpes recibidos durante una pelea oficial de boxeo. Esa situación ha originado que esté considerado un deporte peligroso, y lo cierto es que lo es. Pero también existen momentos que marcan tu vida y no en el ring sino los “golpes que recibes abajo del cuadrilátero”.

Explicó que el COVID, hasta el momento es la pelea más complicada que ha tenido, pero ha significado el triunfo más importante de su vida.

“La pelea que he tenido fue muy difícil y no por los golpes si no por todo lo que sucedió abajo del ring. Fue en noviembre mi familia enfermo de COVID-19 y tuve que ver a mi papá en cama a punto de caer, yo como muchos otros mexicanos estuvimos enfermos, ver a un ser amado y estar luchando por su vida no es fácil, ver a tu mamá también enfermar, no es facial, así fuimos cayendo 1 a 1 todos los de la familia, tuve que enfrentarme a salir y resolver infinidad de situaciones, sacar a mis seres amados adelante, por qué somos familia y nunca nos abandonamos”.

“Nunca había hecho esto siempre le dedicaba cada triunfo a mi familia, pero en ese momento la victoria era muy importante para mi, pues como muchos mexicanos salimos a ‘rifárnosla’ en una pandemia y ganamos. Son cosas que te marcan de por vida y que te dañan psicológicamente, que te dejan una secuela mental débil porque te puedes ir para abajo o para arriba”, explicó.

“Estuve un mes y medio retirado de los entrenamientos porque estaba al cuidado de mi familia, todos enfermos, pero yo era el que tenía que salir por la comida, medicamento, era el que estaba al frente de todo y tuve que rifarmela y Gracias a Dios tengo a mi familia aún en este mundo, obtuvimos la victoria que me sabe a gloria por qué vencimos a el COVID y seguimos nuestro camino de nuestras metas”, añadió.

Otra situación complicada fue en el 2012 previo al Campeonato Mundial, donde tuvo seis combates eliminatorios antes de disputar el título mundial, en uno de ellos me encontraba en Turquía y recibí la mala noticia de que un familiar fallece.

“Recibí una llamada donde me avisaron que unas de mis tías que yo quería mucho había fallecido, son cosas que te pegan psicológicamente y que tienes que levantarte de un momento a otro y estar concentrado en la pelea, el mismo día de la pelea recuerdo que estaba peleando se me vino a la mente el deceso de mi tía, pero en ese ’round’ yo lo convertí todo en fuerza en ganas de sobresalir, decía; ya estoy aquí, me he preparado y tengo que lograr lo que me he trazado”, expuso.

Reconoció que son momentos que han marcado su vida; “los golpes que te dan abajo del ring no te deben afectar, tienes que tener herramientas psicológicas muy fuertes y una voluntad de ir por tus sueños para poder ganar y habrá ocasiones que te pega un día antes o el mismo día de la pelea”.

El “Pivi” hizo su debut en el boxeo de paga el primero de abril de 2017 en el Zócalo capitalino, venciendo por nocaut a Arturo López Félix, Tiene un récord profesional de 13 peleas disputadas, en las que ha salido con la victoria en todas ellas, terminando nueve por nocaut, lo que garantiza que su racha invicta seguirá vigente por mucho tiempo.

