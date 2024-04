Entregan credenciales INE, revisa si estás en la Lista Nominal para votar

Concluye el periodo de entrega de credenciales por parte del Instituto Nacional Electoral a las personas que podrán votar en la jornada electoral el próximo 2 de junio.

Es importante que la ciudadanía pueda revisar si se encuentra o no dentro de la Lista Nominal, revisando la vigencia de la credencial, y en caso de no encontrarse en la lista, podrán todavía tener un recurso para que no dejen pasar la oportunidad de elegir a su representantes en la próxima elección, como lo relató el vocal del INE en el Estado de México, Joaquín Rubio Sánchez, esto sería a través de un Juicio Ciudadano.

“Ya es a través de un JDC, acuden a nuestros Módulos de Atención Ciudadana y somos la única dependencia en donde nosotros los asesoramos para que nos demanden, y nosotros llevamos la demanda al Tribunal (…) Anteriormente teníamos muchísimos casos, pero con lo de la reimpresión esto cayó bastante, ahorita lo que sí tenemos son muchas reimpresiones; desde el día de 8 de febrero para acá, hemos tenido más de 40 mil solicitudes de reimpresión, y hemos entregado cerca de 22 mil reimpresiones”.

Las reimpresiones se pueden solicitar, cuando alguien extravía, le roban o se deteriora su credencial INE, pero en la solicitud no se deben cambiar datos, solo su reimpresión, para que puedan realizar una reimpresión para poder votar, o bien, identificarse sin problema.

De esta manera finalizó, hasta el momento, más de 13 millones de mexiquenses están en posibilidades de poder ejercer su derecho el próximo 2 de junio.

