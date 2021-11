Es Juzgado en Línea especializado en violencia familiar, primero en su tipo en el país

Con atención las 24 horas del día, todo el año, y la posibilidad de presentar una denuncia desde cualquier celular u otro dispositivo electrónico, el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar es una nueva herramienta en donde participan el Poder Judicial y el Gobierno del Estado de México, que facilita el acceso a la justicia y promueve acciones para frenar la violencia hacia las mujeres, sus hijas e hijos.

Funciona nuevo Juzgado con denuncias por internet y con respuesta en menos de cuatro horas para determinar medidas de protección, como que el agresor salga del domicilio familiar, entrega de objetos personales y documentos de identidad de la víctima, entre otras.

Este proyecto surgió por la necesidad de procurar la integridad y la vida de las mujeres, ante el alza en el número de denuncias por violencia familiar, a raíz del confinamiento social causado por la pandemia, pues entre enero y septiembre de 2021, en México hubo violencia en el 7.5 por ciento de los hogares, lo que afectó a más de 9 millones de personas, de las cuales, 15 por ciento fueron menores de edad.

«Somos el primer estado de todo el país que tiene un Juzgado especializado para atender asuntos familiares, en particular de violencia intrafamiliar, que funciona las 24 horas al día, los 365 días del año y que tiene como objetivo que los resultados o la atención de estos juicios se resuelva en un lapso no mayor a cuatro horas, para que en ese plazo pueda estarse dando una resolución que, sobre todo, pueda cuidar, apoyar y atender a las mujeres, a sus hijas y a sus hijos”, puntualizó el Gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo Maza, en la presentación de este Juzgado.

Junto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Ricardo Sodi Cuellar, el Ejecutivo estatal presentó este Juzgado que comenzó a operar el pasado 8 de noviembre, y funciona mediante denuncias por internet, con servicio para todo el estado, cero papel, respuesta en menos de cuatro horas para determinar medidas de protección, como que el agresor salga del domicilio familiar, entrega de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus familiares que vivan en el domicilio.

Así como suspensión temporal al agresor del régimen de vistas y convivencias con sus descendientes, prohibición de intimidar o molestar a la víctima, o a cualquier integrante de su núcleo familiar, entre otras, además proporciona la firma electrónica de forma inmediata, cuenta con audiencias remotas y en juzgados cercanos al domicilio de la o el afectado.

“Es un juzgado en el que solamente se atienden cuestiones, controversias de violencia familiar, es un juzgado que atiende a víctimas de violencia, llámese adultos mayores, menores, mujeres, evidentemente, y tenemos una coordinación muy importante, multidisciplinaria con muchas autoridades; llámese con la Secretaría de la Mujer, con la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto de la Defensoría de Oficio», explicó Luisa Isabel Morales Reynoso, Jueza adscrita al Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar.

En este proyecto colaboran diversas instancias gubernamentales, entre ellas están la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM, las Secretarías de Salud, Seguridad, de la Mujer y de Justicia y Derechos Humanos, además, las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipales y la Fiscalía General de Justicia estatal.

«Estas acciones refrendan nuestro compromiso con las mujeres, con las familias y con su derecho a vivir con libertad y en plenitud.

“Erradicar la violencia de la que son objeto es una prioridad que las instituciones del estado asumimos con responsabilidad y con compromiso. Con el respaldo del Poder Judicial, el Estado de México defiende los derechos, asegura el bienestar y responde a su compromiso con las aspiraciones, los proyectos y el porvenir de las familias mexiquenses», externó el Gobernador Alfredo Del Mazo.

«Con el Poder Judicial nos une la determinación de combatir y erradicar las desigualdades de género y compartimos el compromiso de fortalecer los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia. Como resultado de estas acciones, entre otros avances, fortalecimos las políticas a favor de la igualdad y la no discriminación, la reeducación de agresores de género y el impulso a la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes», enfatizó.

Además de contribuir para salvaguardar la integridad de las mujeres, este Juzgado cumple con las disposiciones en materia de derechos humanos, en los tratados internacionales, en la Constitución y en la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cuenta con el apoyo y acompañamiento de instancias como la Secretaría de la Mujer.

“Al emitir una orden de protección, de auxilio policiaco, lo que se hace es girar o elaborar en forma inmediata estos oficios, a efecto de que a la brevedad posible, se les brinde de forma inmediata esta protección a las víctimas; en relación, por ejemplo, a la Secretaría de la Mujer, a la Defensoría de Oficio, pues ellos brindan también este auxilio a las víctimas, con asesoría legal, a efecto de que puedan ingresar las demandas con nosotros y que entonces nosotros ya empecemos a desarrollar nuestro trabajo.

“Ha sido de verdad una muy buena aceptación, la verdad es que hasta el momento ha habido un gran número de demandas iniciadas, incluso los procedimientos ya se encuentran muchos de ellos avanzados porque, refiero, los plazos se han acortado demasiado», explicó la Jueza Sarahí Ramírez García, del Poder Judicial.

El juzgado permitirá emitir dictámenes en trabajo social y psicología, para cumplir con plazos procesales y dar seguimiento a las órdenes de protección durante los seis días siguientes.

Las personas pueden ingresar al sitio https://www.pjedomex.gob.mx/vista/1_inicio y elegir en las opciones el apartado «Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar», donde deberán registrar datos personales y, además, el uso de este sitio web no genera registro en el historial de la usuaria o usuario.

“Me siento segura porque lo puedes hacer en computadora, un teléfono móvil, en tu mismo celular, no tienes que salir de tu casa, de hecho, hay veces que en mi caso sí me daba miedo de salir, porque si se enteraba o me veía algún familiar de él, que me viera por la Fiscalía o algo, iba a decir ¿qué pasa? ¿No?

“Todas las mujeres tenemos derecho a ser libres, a no ser maltratadas, de que no nos humillen, de que no somos cualquier cosa, también nosotras tenemos derechos, también tenemos sueños y que nunca nos depriman por hacer lo que queremos», compartió una de las usuarias.

Este Juzgado también apuntala el trabajo de los Centros Naranja, que ofrecen asesoría legal y patrocinio jurídico a mujeres en situación de violencia, donde además se les acompaña, y gracias a la digitalización de los procesos en materia familiar, los abogados del Gobierno del estado pueden representar con mayor eficacia a las mujeres, y responder oportunamente, cuando enfrenten situaciones de riesgo.

«Lo único que necesita tener es un número celular o un número fijo al que podamos llamarles, un correo electrónico y su CURP, porque este sistema les pide varios datos, lo que es el teléfono, el nombre completo y les pide una narrativa de hechos, hay incluso, dentro del sistema, un formato en el que pueden llenar los datos y lo pueden ingresar como si fuera demanda», precisó la Jueza Luisa Isabel Morales Reynoso.

