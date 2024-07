Es necesaria la tecnificación del campo

La tecnificación del campo es necesaria, así lo ve Carlos Juárez Guzmán, productor de maíz y semillas de la Comunidad Santo Domingo de Guzmán, perteneciente al municipio Ixtlahuaca, afirmó que no basta con cambiar la semilla que se siembra si no se cambian las técnicas de producción.

Carlos Juárez Guzmán, productor de maíz y semillas (Foto: Manuel Luna).

“El problema es que aquí como productores quieren cambiar su semilla (…) buscan semilla cuatera, buscan que le rinda más; cambian su semilla pero no cambia su forma de trabajar, el híbrido te va a rendir si tiene humedad, si le das este fertilizante al sembrar, si le das tratamiento como debe ser te da los que se busca, tanto cuateros, pero si no tú no le aplicas por ejemplo en el híbrido se tiene que sembrar el mínimo con fertilizante, cuando germine ya tiene comida, pero mucha gente sigue trabajando igual”.

Juárez Guzmán fue reconocido en su municipio por el trabajo en la conservación de semilla del maíz criollo y en el campo, ya que además de producir maíz, cierra el ciclo productivo, ya que siembra, trabaja, cosecha de grano, y lo convierte en tortillas.

“Pues sí yo siembro siempre criollo, con Bayer me pidieron la parcela pero pues nada más, pero sí yo siempre he tratado de conservar y cuidar lo que es el criollo (…) el criollo el criollo es más es más camello, aguanta más (…) he estado yo cada día buscando alternativas de cómo mejorar, tan es así el año pasado me certifique como doctor en el suelo”.

Finalmente señaló que esta certificación le ha dado la oportunidad para desarrollar la rotación de cultivo, e incluso ha compartido su experiencia con personas de África y Bélgica.

