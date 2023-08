Es tiempo de la mujer en política: “Pepe” Couttolenc

Es tiempo de la mujer en política, afirmó José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México.

Resaltó los avances significativos logrados en el país y el mundo en materia de género con los que se han materializado los derechos de la mujer, y se han reconocido en la sociedad por sus capacidades y habilidades.

Durante una plática con Edgar Garza en su programa transmitido por redes sociales “Out of the box”, “Pepe” Couttolenc explicó que “es tiempo de la mujer, se necesita pensar diferente, como lo dice tu programa y los americanos, “Fuera de la caja”, para resolver diversos problemas, que ahí están y no se quitarán si alguien no hace algo al respecto, mejor agarrarlos de frente y con una dinámica distinta y no de la misma manera como se han visto por los últimos 100 años, por ponerte el ejemplo del Estado de México”.

Resaltó los avances significativos logrados en el país y el mundo en materia de género con los que se han materializado los derechos de la mujer, y se han reconocido en la sociedad por sus capacidades y habilidades.

Ejemplificó con la Maestra Delfina Gómez, próxima gobernadora de la entidad, quien no solo cuenta con una amplia experiencia en cargos que ha tenido, sino ha demostrado que sabe hacer equipo buscando el bien común.

“La maestra Delfina, primero que nada, fue maestra que no es cosa menor, después tuvo la oportunidad de ser directora de una escuela que no es cosa menor, después alcaldesa de Texcoco, uno de los municipios más importantes del Estado, diputada, senadora, súper delegada, secretaria de Educación a nivel federal y ahora, gobernadora”, continuó.

Otro ejemplo, aseguró, es la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo quien es una mujer ambientalista de corazón, que ha logrado cosas importantísimas en la Ciudad de México, es Premio Nobel, Doctora en Física, “una mujer que tiene una capacidad brutal, que tiene una mente increíble y que sin duda alguna va a poder hacer cosas muy increíbles, como lo está haciendo en la Ciudad de México”.

“Pepe” Couttolenc afirmó que este sector de la población haría un buen equipo en el próximo gobierno para atender diversas problemáticas de la entidad, que no solo ha abanderado el Partido Verde, sino que la Maestra Delfina abrazó orgullosamente, como el transporte público masivo, vales de empleo y accesos a una primera vivienda a jóvenes, invertir en una red hídrica, atender las afectaciones a viviendas derivadas de las lluvias y, por supuesto, invertirle al medio ambiente, entre otros temas.

“Creo firmemente que (estos temas) estarán también plasmadas en el gobierno y creo que nos va a ir muy bien requetebién, como diría ella”.

Sobre la posibilidad de pertenecer al próximo gabinete estatal, Couttolenc Buentello finalizó, “lo que le comenté a la Maestra es donde me ocupe, donde podamos ayudarle, donde le podamos servir, para mí es muy importante que me ponga en un lugar donde pueda trabajar, soy muy intenso, tengo muchas ganas de servir al estado donde sea”.

Comentarios

comentarios