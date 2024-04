En el Día de la Esclavitud Infantil que se conmemora hoy traigamos a la mente las causas históricas de este problema y que son la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación, la discriminación, los conflictos armados y la migración forzada.

A nivel mundial, uno de cada doce niños y niñas son explotados y esto hace unos 180 millones de menores, con base a la Unicef.

A ello hay que agregar que se justifica el uso y abuso de los niños porque se dice que son obedientes y salen baratos, tienen los dedos ágiles y pueden prestarle atención a los detalles, hay vacíos legales y se encubre a los explotadores.

Obviamente se requieren acciones realistas para atender este fenómeno pero pongámonos por un momento en el lugar de los pequeños que son explotados y vamos a encontrar que presentan miedo a represalias por parte de sus explotadores o temor a ser separados de sus familias si denuncian su situación, llegan a sentirse atrapados en su estado y creer que no tienen esperanza de escapar o de tener un futuro mejor, presentan culpa por no poder ayudar a sus familias económicamente o no cumplir con las expectativas de sus explotadores y, finalmente, está la vergüenza de ser explotados.

Los niños tienen derecho a una vida feliz que es de amor y cuidados, de entornos seguros y estables, de buena nutrición y vida saludable; jugar, explorar, expresarse y disfrutar de oportunidades para aprender. Oponernos y denunciar la explotación infantil es una lucha por la dignidad y bienestar de los niños.

Comentarios

comentarios