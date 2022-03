Entre los asuntos que se han desprendido de la inauguración de obras en el Aeropuerto Felipe Ángeles destaca la presencia de una mujer repartiendo supuestas tlayudas a los asistentes —que en realidad eran huaraches— poniendo sobre la mesa el clasismo y racismo, empezando por el propio presidente de la república.

Al respecto, es de señalar que las terminales aéreas no son idealmente espacios para la venta de fritangas, ambulantaje y changarros. Que se quiera hacer ver como un tema de discriminación hacia las personas que se mantienen de manera más humilde o sencilla es otra cosa. Además, cada vez surgen más las voces que señalan que el acto de inauguración fue preparado para que asistieran seguidores del mandatario mexicano así como vendedores.

Concentrarse en hablar de racismo y clasismo es mantener dividida a la población y en ello denostar a quienes no están de acuerdo con lo que hace el presidente. Está claro que el jefe del Ejecutivo federal no tolera la crítica y que prefiere los aplausos; también que no está dispuesto a modificar su forma de enviar mensajes a los opositores. Entre tanto, sería buena idea que se habilitaran espacios dignos —que no parados o en el suelo— para la venta de comida y productos típicos mexicanos pues podría ser bien recibido por los turistas de cara a las franquicias.

