Estrategia de seguridad fallida en el Edomex, según Javier Rivera

De acuerdo con Javier Rivera, secretario general de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de México, la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal ha sido fallida al señalar que se ha seguido la estrategia de abrazos y no balazos, y no se actúa de manera inteligente.

Javier Rivera, secretario general de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (Foto: especial).

“Me parece que la estrategia de seguridad pública que el estado de México ha sido fallido, creo que han seguido la estrategia de abrazos y no balazos, y creo que a veces existen de allá para acá y no actúan de manera estratégica, ni de manera inteligente, los datos que son del Sistema Nacional, estos datos no se han podido reflejar, o no los dan a conocer de manera más oficial o transparente el gobierno del Estado”.

Este posicionamiento, busca mantenerse acorde con lo que también han manifestado respecto a las acciones a nivel federal, ya que el tema debe ser tratado de manera transversal y no solamente de forma aislada.

“somos críticos del sistema federal, tendríamos que ser críticos del sistema local, porque es un tema transversal, no puedes atender el asunto de seguridad pública de manera aislada, y me parece que ahí es donde ha estado de manera errónea la estrategia de seguridad del gobierno del estado, ustedes pueden observar cuántas veces han cambiado el director de Seguridad que es el secretario de Seguridad ahora”.

Rivera Escalona afirmó que el PRD impulsará desde la Legislatura conjuntamente con el partido una estrategia como en el tema de seguridad para exigirle al gobierno federal como estatal, “a que realicen una estrategia coordinada, una estrategia de operativos interinstitucionales, no aislados, pero sobre todo, una estrategia de prevención con inteligencia policial en lugar de reacción”.

Según el líder partidista, de lo contrario el índice en delitos del fuero común y fuero federal continuará siendo alto, ya que no ha habido una atención estratégica de ambos niveles de gobierno.

