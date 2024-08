Ever Palma participará en innovadora prueba de relevos mixtos en marcha atlética en los Olímpicos París 2024

Ever Jair Palma Olivares, marchista representante del estado de México, se reporta listo para participar en los Juegos Olímpicos París 2024 en la innovadora prueba de relevos mixtos en marcha atlética, al lado de Alegna González, representante de Querétaro.

El marchista mexiquense participará al lado de Alegna González, representante de Querétaro, en la competencia de relevos mixtos en marcha, disciplina que se incluye por primera vez en los Juegos Olímpicos (Foto: Especial).

Tras obtener el cuarto lugar en el Mundial de Marcha en Turquía 2024, Palma llega con expectativas y un espíritu competitivo renovado, «la verdad es que me siento muy contento, muy agradecido con todo mi equipo, con Dios, con mi familia; ha sido un camino muy largo, pero llego en mi mejor momento, muy animado y más que nada disfrutando del evento también», expresó el andarín.

El apoyo del Gobierno del estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y su Dirección General de Cultura Física y Deporte (DGCUFIDE), ha sido importante para Ever, quien, junto con su hermano y entrenador Adrián, ha trabajado arduamente para alcanzar este sueño.

La competencia de relevos mixtos en marcha es una disciplina histórica, ya que es la primera vez que se incluye en los Juegos Olímpicos, por lo que Palma destaca la importancia de esta oportunidad única.

«En Turquía obtuvimos ese cuarto lugar que nos posiciona con grandes posibilidades de subirnos al pódium; no queremos dejar pasar esa oportunidad esto se presentan muy pocas veces», afirmó.

Con este enfoque, tanto Ever como su compañera Alegna se han preparado intensamente para traer una medalla a México, combinando la juventud y talento con la experiencia del atleta mexiquense.

La participación de Palma en la prueba de relevos mixtos está programada para el martes 6 de agosto a las 23:30 horas (hora de México) y el miércoles 7 de agosto a las 07:30 horas (hora de París).

Este nuevo formato de competencia requiere un trabajo en equipo estrecho, una dinámica diferente a las pruebas individuales, ante lo que Ever Jair subraya la importancia de la conexión con su compañera y cómo han trabajado juntos para fortalecer su rendimiento.

«Se convirtió en una prueba por equipo y tienes que pensar en tu pareja, en esa presión de no fallar. Existe una gran confianza entre ella y yo; hemos juntado su juventud y experiencia», expresó.

Ever Jair Palma compartió que le gustaría ser recordado como alguien que no sólo se preparó como atleta, sino que también aportó a la comunidad y ayudó a quienes lo rodean, pues ha visto cómo el deporte le ha abierto puertas, le ha permitido viajar a más de 40 países y conocer a personas de todo el mundo. «El deporte me ha dado todo, literalmente toda una vida», puntualizó.

