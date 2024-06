Exigen cabal cumplimiento de obligaciones constitucionales a las autoridades estatales

Con el dato de que en el estado de México, desde el 7 de enero a la fecha, el número de víctimas de feminicidio en la entidad es de 86 casos, con lo que la entidad ocupa el primer en toda la República Mexicana, mujeres feministas, se plantaron frente a palacio de gobierno, tras los últimos feminicidios registrados en la entidad, sentenciaron que no se pueden olvidar los temas que nos han resuelto pues siguen los asesinatos y la desaparición de mujeres que no disminuyen, pero tampoco ven que las autoridades propongan algo al respecto, es por ello que se vuelven a pronunciar por sus compañeras asesinadas y exigen a las autoridades del Estado un cabal cumplimiento a sus obligaciones constitucionales.

“Que se tengan consecuencias para las autoridades omisas que ocupan el puesto, pues no cumplen con sus obligaciones como servidores públicos, así como programas de prevención de la violencia contra las mujeres; no dan cuenta de sus resultados, no debemos parar ni hacer caso omiso a quienes sin piedad arrebatan la vida de las mujeres”.

Ante el anuncio de que disminuyó el número de feminicidios en la entidad, mencionaron que tomarse una foto y decir que todo está bien, no necesariamente es así, además de que muchos de los delitos de feminicidio están en la impunidad, por lo que hicieron un llamado a la gobernadora del estado de México, así como a las autoridades de los ayuntamientos para poner atención, porque ante los cuestionamientos, sólo tienen como respuesta el respetar el proceso respecto a la Fiscalía.

Por otra parte, llamaron a la sociedad a darle la importancia al tema.

“Ya que esta es una situación colectiva, pues todos tienen una promesa hacia la vida eterna sin importar el género, o el sector etario, es el llamado a la sociedad sin que necesariamente tengan que ser mujeres, pues todos pueden ser víctimas; hay que creerle a las personas que son víctimas, no tiene que ser 8M para que nos crean, no tiene que llegar a ser iconoclasia o hacer que quien quiera, crea y quien no, también; pero la violencia sigue y hay muchas personas también privadas de la libertad injustamente presos, y el llamado es para todos”

Detallaron que sería egoísta solamente centrarse en un aspecto por lo que el trabajo es de la sociedad entera.

Finalmente, a la Fiscalía se pidió apegarse al proceso correcto en todos los casos como en los tres últimos que son el motivo por el que se realizó a esta manifestación frente al palacio del gobierno del estado, casos donde se está dando acompañamiento, y donde estuvieron presentes familiares, así como personas que llegaron de manera voluntaria.

