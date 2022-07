Factura 4.0 tiene como objetivo la ubicación en tiempo real de los contribuyentes

Uno de los objetivos fundamentales de la factura 4.0 es conocer la ubicación real de los contribuyentes, tanto los que prestan servicios, como aquellos registrados con sueldos y salarios, así como aquellos que tienen una actividad empresarial.

(Foto: archivo).

Jesús Rodríguez Ambriz, Presidente de la Asociación Mexicana de Contadores públicos aseguró que las constancias de situación fiscal solicitadas por la autoridad tienen como objetivo la actualización de dicho padrón, por lo que aquellas personas que no realizaron la actualización de su domicilio fiscal podrían ser ubicadas a través de drones y sancionadas en caso de qué las información no sea la actual.



La sanción puede alcanzar hasta los 11 mil 600 pesos por lo que los contribuyentes tienen hasta 10 días después de haber hecho el cambio de su domicilio para notificarlo al Servicio de Administración Tributaria.



“El problema de no cambiarlo es que si la autoridad lo requiere y el domicilio no corresponde al domicilio actual puede haber multas que van de los 3600 a los 11 mil 600 pesos y si no se informa de manera oportuna el SAT puede hacer el embargo de bienes”



Aquellas personas que cuentan con su firma electrónica no necesariamente deben acudir personalmente ante las instalaciones del SAT sino que pueden hacer la notificación de manera digital.



De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación la verificación de existencia y localización de los domicilios fiscales pueden hacerse mediante medios tecnológicos, por lo cual se podrían utilizar georereneciacion, vistas panorámicas, satélites y en este caso el uso de Drones.

Comentarios

comentarios