Fernando Vilchis y miles de ciudadanos marchan para defender el territorio de Ecatepec

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, y miles de ciudadanos marcharon por las calles de Toluca en defensa de 469 hectáreas de territorio que diputados del Estado de México intentan arrebatar al municipio.

Ante los diputados integrantes de la comisión, el presidente municipal descartó llegar a acuerdos con autoridades de Acolman sobre los límites del municipio y reafirmó que defenderá la soberanía de Ecatepec.

Al acudir a la sesión de la Comisión de Límites Territoriales en el Congreso estatal, el alcalde advirtió que no permitirá que le arrebaten ni un solo centímetro cuadrado al municipio de Ecatepec, pues argumentó que se han presentado los argumentos legales suficientes sobre la pertenencia de dicho territorio, cuyos habitantes durante años han recibido atención y servicios de parte del gobierno municipal que actualmente encabeza.



Acompañado de miles de vecinos de Ecatepec y de diferentes municipios del Estado de México que se sumaron a la movilización, Vilchis Contreras anunció que próximamente se creará un frente común con los municipios de Nezahualcóyotl y Tecámac para defender la soberanía de sus territorios.



Manifestó que con el apoyo del pueblo está dispuesto a luchar, a trabajar y tocar puertas y no permitir que ningún grupo político los someta con ambiciones nefastas, porque recalcó que el intento de despojar de su territorio a Ecatepec “es una factura política que nos quieren cobrar”.



Adelantó que se realizarán asambleas informativas en los límites entre Ecatepec y Acolman para impedir que toquen un centímetro del territorio de Ecatepec y anunció que saldrá nuevamente al Estado de México con el objetivo de crear un frente ciudadano para defender el territorio, el campo y frenar a la delincuencia en la entidad mexiquense.



“Vamos a salir nuevamente al Estado de México voy a convocar a un gran frente en el estado para defender nuestro territorio, para defender el campo y para enfrentarnos a la delincuencia en el estado de México”, dijo el edil al destacar que con las estrategias de seguridad implementadas por su gobierno, se logró sacar a Ecatepec de los municipios más violentos del país.



Al sentir el respaldo de miles de vecinos Ecatepec y de los municipios de Amecameca, Zumpango, Nextlalpan, Atizapán, Toluca, Nezahualcóyotl, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Donato Guerra, Metepec, Calimaya, Villa Guerrero, Tepotzotlán, Mexicaltzingo, Texcaltitlán, Zinacantepec, Hueypoxtla, Chimalhuacán, Lerma, Xonacatlán, Temascalapa, entre otros; el edil, indicó que dará la cara para enfrentar a ese grupo de políticos a los que llamo “rapaces, nefastos que no tienen autoridad moral para poder resolver los problemas”.



Vilchis Contreras indicó que Ecatepec ha dado muestra de que se pueden hacer las cosas diferentes, luchando y enfrentando en todo momento las carencias que los políticos corruptos, a quienes acusó de poner siempre por delante sus intereses personales sin importar el daño que causan a los ciudadanos mexiquenses.



“Por eso les pedimos a esos políticos que querían ser gobernadores en estado que ya le bajen, que ya perdieron y que van a volver a perder, porque no vamos a dejar que dividan Ecatepec”, reafirmó.

