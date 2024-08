Festival Cultural TransformARTE ofrece actividades para público de todas las edades

Con El Poder de Servir a la comunidad a través de la cultura, y con la intención de democratizarla logrando que las y los mexiquenses hagan suyos los espacios culturales, la Secretaría de Cultura y Turismo organiza, mes con mes, el Festival Cultural TransformARTE que ofrece actividades para todo público.

Busca Secretaría de Cultura y Turismo democratizar la cultura y que los mexiquenses hagan suyos los espacios culturales (Foto: Especial).

Con sede en el Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, en su novena edición, ofreció actividades en las que participaron jóvenes y grandes creadores como un encuentro intergeneracional.

El día inició con una clase pública de Yoga impartida por los instructores Giselle González y Enrique López, actividad que generó un estado de bienestar, resistencia y fortaleza en el cuerpo.

Las infancias pudieron disfrutar de las narraciones de Carmen Raya y Güita Cuentacuentos, quienes pusieron a volar su imaginación con títulos como “Quiero ser una bruja” y el espectáculo Dinocuentos, con los personajes el dinosaurio Juancho y Penélope Rex, todo dirigido a fomentar el hábito de la lectura.

También desarrollaron el conversatorio “Posiciones y situaciones de la actividad artística hoy”, donde cada participante dio su punto de vista acerca del arte y la música comparando cómo se desarrollaban antes y cómo son ahora.

En el Archivo Histórico del Estado de México se exhibió la muestra fotográfica, “Toluca de ayer y hoy”, donde exhibieron el emblemático Paseo Colón y la Glorieta del Águila, los Portales, la iglesia del Carmen, la Escuela Normal de Profesores, la Cámara de Diputados, el Mercado Juárez, la Plaza Fray Andrés de Castro, el Teatro Morelos, el Centro Cultural Mexiquense, el Estadio Nemesio Diez, el Mercado 16 de Septiembre, entre otras.

Al interior del Auditorio “Román Piña Chan” ofrecieron el Laboratorio Escénico para Adultos, donde Édgar Mayorga compartió su experiencia como practicante de las artes escénicas.

Como cada edición, la Cineteca Mexiquense se sumó a este Festival con la proyección de las películas “Cómo no te voy a querer”, “Serpientes y escaleras”, “Iluminados” y “Del olvido al no me acuerdo”.

El público también disfrutó de la lectura en voz alta del libro “Lazos de amor”, a cargo de Sergio Rojas Guadarrama en la Sala de Lectura de la Biblioteca Pública Central Estatal.

Del Fondo Editorial Estado de México (FOEM) que cuenta con publicaciones para todas las edades, presentaron los títulos “El cielo cae a voces”, “Rincones” y “Flores rojas o… la Luna les habla a los grillos”.

Grupos de danza compartieron su talento con una variedad de presentaciones que incluyeron ritmos latinos y bailes de Yucatán, así como los sones de Oaxaca, Guerrero y Veracruz que corrieron a cargo de Óscar Porcayo.

De igual forma, hubo presentaciones de música vernácula como la que dio la pequeña Ximena Hernández. Momentos muy especiales son los que se vivieron con la interpretación de danzones y boleros en uno de los instrumentos más emblemáticos de México, la marimba.

De la academia Patlaní Circo, sus estudiantes de danza aérea dieron una muestra de esta disciplina, con un espectáculo en el Museo de Arte Moderno.

El clima no fue impedimento para que la banda “Chorizzo Blues” regalara una gran presentación, acompañados de guitarra, bajo eléctrico, batería, armónica, saxofón y una gran voz, ejecutaron melodías clásicas de este género musical.

Parte muy importante en este Festival es la presencia del gremio artesanal, cuyos representantes participan con la exhibición y venta de sus productos, con lo que dan muestra de la gran calidad que tienen las artesanías que se hacen en el Estado de México, un destino hecho a mano.

La programación de TransformArte está disponible en las redes sociales: Facebook @CulturaEdomex.

Comentarios

comentarios