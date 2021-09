FILEM 2021 reconoce al deporte mexiquense y la labor de los atletas

La Feria Internacional del Libro del Estado de México 2021 (FILEM), la cual se efectúa año con año, abrió sus puertas para que se presentara la obra “Mexiquenses en acción. El deporte en el Estado de México”, en el que se plasma la historia de las y los atletas que han dado gloria a la entidad y al país.

Refleja libro “Mexiquenses en acción. El deporte en el Estado de México”, la pasión que tienen los deportistas de la entidad (Foto: Especial).

En la presentación del libro, que moderó Alfredo Barrera Baca, titular del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), estuvieron los autores Diego Castillo y Mario Gómez, la medallista paralímpica Daniela Velasco Maldonado y la taekwondoín de poomsae, Ana Zulema Ibáñez.

Los titulares del Foro Cenzontle desentrañaron la obra para explicar cada uno de los núcleos en los que se escribió, detallando cómo se ha desarrollado el deporte mexiquense, con las grandes glorias deportivas que han plasmado su nombre en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el deporte amateur y el profesional, como el futbol y el boxeo, entre otros.

“En ese libro se refleja toda la pasión y el agradecimiento que les tenemos a los deportistas y en general fue pensando en transmitir, motivar a todas y todos, que se atrevan a leerlo y poderles compartir esta pasión que tuvimos Diego y yo, de plasmar estas grandes historias”, declaró Mario Gómez.

Las deportistas coincidieron en que esta obra es inspiradora y que fue un halago recibirlo, pero sobre todo que su historia estuviera escrita en este libro, el cual es un ejemplo de lo que una persona puede lograr con esfuerzo y dedicación.

“Reconozco esta gran labor, a mí también cuando me lo presentaron me sorprendió y es súper bonito recibir este regalo, que reconozcan tu trabajo y súper gratificante, porque hay mucho que no se ve”, puntualizó la artemarcialista.

Por su parte, la corredora está muy contenta con dicha iniciativa, ya que los libros tienen el poder de cambiar la perspectiva, es por ello que desea que más personas lo lean y lo compartan.

“Este libro me gusta mucho, porque no sólo muestra los logros, sino a las personas que están a lado; me gusta que las personas puedan inspirarse a ser atletas o parte de un equipo de un atleta y personas que nunca han practicado deporte estaría padre que los inspiraran a que se dieran la oportunidad de practicarlo”, concluyó Daniela.

Finalmente, Diego Castillo agradeció a quienes intervinieron para que esta obra se hiciera realidad, “este libro es un trabajo en equipo y siempre hemos tenido el apoyo total del señor Gobernador Alfredo Del Mazo y de la Secretaria Marcela González Salas, para que el deporte sea punta de lanza en el Estado de México”.

