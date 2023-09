Fomentan Feria del Aguacate en Donato Guerra para alcanzar certificación de exportación

A través de la Feria Aguacate y Trucha, las autoridades de Donato Guerra buscan el reconocimiento de la producción de aguacate en la entidad, para que el producto mexiquense pueda alcanzar la certificación de exportación, y que esta fruta se venda de origen mexiquense y no como michoacano.

Gran cantidad del aguacate que se exporta como michoacano, en realidad, es de origen mexiquense, afirmó la presidente municipal de Donato Guerra, Carmen Albarrán (Foto: Manuel Luna).

En este momento, solo 273 hectáreas de ese municipio están certificadas y libres de cualquier tipo de plaga; y detalló que para ello, el papeleo lo tiene que hacer la Secretaría del Campo Estatal con la Secretaría de Agricultura Federal, sin embargo, con el cambio de secretarios en la administración estatal anterior, debían iniciar de cero.

Además el costo de la Certificación para los productores es de 60 a 80 mil pesos, y con la compra de la fruta en 20 pesos el kilogramo, no pueden solventar el costo; situación que no solamente se vive en esa demarcación, pues padecen de lo mismo, en municipios de la región como Coatepec Harinas, Temascaltepec, Valle de Bravo, Villa de Allende, e Ixtapan del Oro.

Aunado a lo anterior, en el Palacio Legislativo la presidente municipal de Donato Guerra, Carmen Albarrán Gabriel, resaltó que tienen destinadas más de 5 mil hectáreas para la siembra de esta planta, sin embargo, reconoció que en su mayoría la producción tiene en mayor porcentaje, la variedad comercial.

“La mayoría de los de los productores ya producen diferentes tipos de aguacate donde predomina el hass, en el caso aguacate criollo prácticamente lo tenemos los donatenses en nuestra casa, entonces la producción es mínima de aproximadamente 10% , el 90% de aguacate es has por lo regular”.

Aunado a ello, afirmó que están siendo cuidadosos para no afectar el medio ambiente, dado que la planta de aguacate, consume grandes cantidades de agua.

“Cualquier cultivo va a erosionar la tierra, cualquier cultivo va a afectar de alguna u otra forma a nuestra tierra porque se nutre de la tierra, el aguacate es uno de los frutos que más agua necesitan, decirles que en la zona de San Juan junto con los productores lo que hicimos fueron ollas de agua a través del gobierno municipal para la captación de lluvia, esto quiere decir que aprovechar las lluvias para regar el aguacate en algunas temporadas, no alcanza para todo el año”

Recordó además, que Donato Guerra es uno de los municipios que alimenta el Sistema Cutzamala que abastece de agua a la Ciudad de México.

Ante ello, realizan la producción de aguacate mesuradamente para que no crezca como en Michoacán, donde había bosques y ya no hay, además, de que, con la siembra de aguacate también cambia el clima; por lo que quienes siembran aguacate ya tienen permitido el uso de suelo, y no se han otorgado permisos de uso de suelo en bosques, con lo que han aumentado la masa forestal en el municipio, es decir donde no había árboles, ahí se realizan las plantaciones..

Agregó que a través de la dirección de medio ambiente del municipio, han reforestado con los aguacateros, y personas de zonas ejidales y comunales.

La Feria también involucra la producción de truchas, venta de artesanías, actividades culturales y deportivas; se estará realizando los días 6, 7 y 8 de Octubre.

