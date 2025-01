Fortalecen acciones para proteger derechos de migrantes en su paso por Edomex

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna A. García Morón, informó que el organismo defensor continúa fortaleciendo sus acciones y programas en materia de protección, respeto y garantía de los derechos de las personas migrantes.

La CODHEM busca apoyar incluso en situaciones complejas de migración (Foto: Especial).

Esto, en su condición de personas en vulnerabilidad interseccional, por tratarse de niñas, niños, adolescentes o mujeres, de grupos originarios o indígenas, en situación de pobreza y marginación, de personas desplazadas o con alguna discapacidad, entre otras, para mejorar sus condiciones durante su paso por la entidad.

La CODHEM se encuentra brindando acompañamiento a las personas migrantes en casos especiales de vulnerabilidad

García Morón precisó que la CODHEM colabora con varios albergues de personas migrantes, tanto en el Valle de Toluca, como en el Valle de México, para generar instrumentos de protección.

“Por ejemplo, recientemente, tuvimos el caso de una persona migrante de que venía embarazada y se dio aquí el alumbramiento; como Organismo Defensor, a llamado de un juez, la acompañamos al Instituto de Salud e intervinimos para que no le cobraran, porque no tienen dinero para pagar aún una cuota de recuperación muy elemental, dado que carecen de recursos en su condición de tránsito, así que promovimos la exención del pago; luego, el problema fue cuando ya tenía a su bebé y debía registrarlo y el oficial del Registro Civil decía, que desde el punto de vista administrativo y legal, no podía hacerlo porque las personas, la madre en este caso, carecen de papeles, pues salen de su país de origen sin documentos de identidad, los pierden en el camino o se los roban”, explicó.

La Ombudsperson detalló que para preservar el derecho del recién nacido a la identidad y al nombre no se le podía negar el registro, pero se necesitaba una certeza para que se pudiera armar el expediente, así que, en este caso, se pidió la colaboración del Instituto de Salud del Estado de México para que expidiera un certificado en relación al nacimiento y nombre de la madre y así el Registro Civil pudiera llevar a cabo lo necesario para el trámite, con la intervención y acompañamiento de la CODHEM.

La titular de la Casa de la Dignidad y las Libertades reiteró el compromiso de cumplimiento de sus obligaciones de ley para dar a las personas migrantes la garantía a sus derechos y dignidad, en su tránsito por la entidad mexiquense.

