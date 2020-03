Fortalecerá IMSS servicio de traslado de pacientes con 11 ambulancias nuevas

Como parte del mejoramiento y renovación del parque vehicular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente dio el banderazo de salida a 11 nuevas ambulancias que serán distribuidas en diferentes unidades médicas.

Unidades provistas con equipo médico especializado para garantizar un traslado seguro. (Foto: especial).

En la zona Toluca, cinco vehículos brindarán servicio en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 222 y 235; los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 220 y 25 se les destinará una unidad a cada uno; una más para el Hospital de Gineco Obstetricia No. 221. Para la zona Naucalpan se entregaron tres: a la Unidad de Medicina Familiar No. 63, al Hospital General de Zona No. 58 y para el Hospital General de Zona No. 194.

Las ambulancias nuevas se suman a las 33 existentes para atender urgencias y garantizar un traslado seguro a los pacientes y familiares.

“La distribución se realizó en función de las necesidades médicas de las UMF y los hospitales para fortalecer el proceso de atención de los pacientes. El Seguro Social cuenta con el personal capacitado para hacer buen uso de estos vehículos y otorgar un servicio de calidad a los derechohabientes.

A la ceremonia de entrega asistió la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional, Miralda Aguilar Patraca; el encargado de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Luis Antonio Mejía Ayala; el encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos, José Alejandro Urbina Domínguez; así como de los operadores de ambulancia y directores de las unidades médicas que recibieron los vehículos.

