Fovissste amplía atención a derechohabiencia en zona oriente de la CdMx

Como parte de la estrategia encabezada por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) para ampliar la atención y facilitar a su derechohabiencia el acceso a programas y servicios, se llevó a cabo la apertura de la Oficina de Vivienda Valle de Aragón-Nezahualcóyotl, en el estado de México.

Cuenta con capacidad para atender a la derechohabiencia de municipios aledaños como Tecámac, Chalco, Ecatepec, Zumpango, Huehuetoca y Texcoco (Foto: Especial).

La subdirectora de Atención a Acreditados y Gerencias Regionales del Fovissste, María del Carmen Pérez Muñoz, señaló:

“El crédito de vivienda es una de estas prestaciones para todos los trabajadores adscritos a una institución federal, estatal o municipal; el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha instruido colocar en el primer plano a los acreditados, a los derechohabientes y sus necesidades. Por esta razón, Fovissste acerca los servicios de esta institución a todos los municipios que están retirados del centro de la ciudad.”

En este sentido, destacó que las nuevas instalaciones cuentan con capacidad para recibir y orientar a trabajadores que tienen un crédito, viven o laboran en los municipios mexiquenses de Tecámac, Chalco, Ecatepec, Zumpango, Huehuetoca e, inclusive Texcoco, y también de las demarcaciones cercanas como Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa y, por supuesto, de Nezahualcóyotl.

“Vamos a ampliar la cobertura; tan sólo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en este municipio de Nezahualcóyotl se tienen registradas 100 mil personas afiliadas al Issste, todas ellas con necesidades de vivienda. En esta oficina podrán tramitar sus créditos para construcción o mejoramiento, para pago de pasivos y muy próximamente serán nuevos créditos.”

En la Oficina de Vivienda Valle de Aragón-Nezahualcóyotl se ofrece asesoría sobre 20 trámites, servicios y créditos; por ejemplo: aclaración de estado de cuenta, carta finiquito, prórroga de pago, revisión de estatus de programas de apoyo que ofrece Fovissste, como Programa de Apoyo a Pensionados y Jubilados, 34 por ciento para expolicías, Reestructura de UMA a pesos, Liquidación 30/60, entre otros

Asimismo, se proporciona información para iniciar un proceso de crédito para compra de vivienda en sus distintas modalidades (incluye autoconstrucción y pago de hipotecas bancarias), y solicitudes de financiamiento para compra de vivienda en sus distintos esquemas (autoconstrucción y redención de pasivos).

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, destacó que “en Valle de Aragón, de los casi 20 mil habitantes de esta colonia es, precisamente donde se tiene acentuada la cantidad de personas que son derechohabientes del Issste; dicho sea de paso, aquí al lado tenemos otro espacio del Issste y tenemos muchas personas, la mayoría o una gran parte de diferentes colonias o unidades de Valle de Aragón que tienen algún servicio con el Issste”.

La apertura de este espacio es resultado de un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Nezahualcóyotl. De esta manera, Fovissste refrenda el compromiso de priorizar la calidad en la atención de las personas trabajadoras y jubiladas; a la fecha existen 14 oficinas y 35 Departamentos de Vivienda distribuidas en el país.

Como parte del acuerdo que se firmó en abril pasado, Fovissste revisó el padrón de la derechohabiencia para garantizar que todas las personas de la entidad mexiquense que son trabajadoras al servicio del Estado coticen en el Issste, para que, al cumplir los requisitos, cuenten con las alternativas que les permitan acceder a un financiamiento.

Asimismo, se estableció que, tanto Fovissste como el gobierno municipal permanecerán pendientes de que las viviendas que se oferten en el mercado cuenten con los siete criterios de vivienda adecuada: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Las nuevas oficinas localizadas dentro del Centro Social No. 1, remodelado recientemente, se ubica en Valle del Carmen No. 126, colonia Valle de Aragón, primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México https://t.ly/wFqKY, domicilio que comparte con las instalaciones del Registro Civil No. 12, y brindan servicio de lunes a viernes en horario extendido de 8:30 a 16:00 horas, sin necesidad de hacer cita, pues la atención se realiza mediante turnos.

Comentarios

comentarios