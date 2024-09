GEM mantiene monitoreo en zonas de riesgo por las intensas lluvias en Chalco, Jilotzingo y Naucalpan

El Gobierno del Estado de México se mantiene en una etapa permanente de monitoreo a zonas de riesgo por las intensas lluvias que se han presentado y los deslaves en cerros que han afectado y cobrado la vida de familias en los municipios de Chalco, Jilotzingo y Naucalpan.

La gobernadora Delfina Gómez, aseguró que se tienen detectados puntos de riesgo en los municipios de Coacalco, Ciudad Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ixtapaluca, por lo que se ha estado invitando a la población que se requiere sea movilizada, acuda a los albergues para evitar pérdidas humanas.

En los próximos días además, se comenzarán la entrega de enseres para las personas afectadas en la zona de Chalco, la cobertura de gastos funerarios en el caso de Naucalpan, la definición de un terreno para la construcción de casas en Tejupilco, al sur del estado y acciones de limpieza en la zona de Coacalco donde los taponamientos son constantes.

“Lamentablemente están en lugares que no son los adecuados y eso el agua o ríos tienen memoria y por eso invitamos no solo a desarrollo urbano a no autorizar y a las autoridades municipales a estar pendientes de esta situación”.

Además, señaló que se trabajará con el gobierno federal para que las primeras obras que se desarrollen en el estado de México, estén orientadas a terminar el colector en la zona oriente del estado que de manera histórica ha sido postergado y que ocasionan los constantes encharcamientos e inundaciones, además de presentar un programa específico para el Valle De Toluca que pueda atender la problemática en torno al Río Verdiguel, que durante las últimas semanas se ha visto a límite.

Indicó que las condiciones en las presas están siendo contenidas ya que en algunas de ellas, el nivel deseable ha sido alcanzado.

