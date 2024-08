Gestionará Elisa Carrillo el regreso de becas para bailarines 

En el marco del Festival Internacional de la Danza Danzatlán 2024, este miércoles se realizó la actividad «Pregúntale a Elisa», un conversatorio entre niños y niñas con la bailarina Elisa Carrillo.

Se realizó la actividad «Pregúntale a Elisa», un conversatorio entre niños y niñas con la bailarina Elisa Carrillo (Foto: Especial).

Desde la primera edición, este conversatorio se lleva de cabo para que los pequeños que tengan interés en la danza resuelvan sus dudas e inquietudes a través de la experiencia de Elisa Carrillo.

Preguntas sobre aspectos técnicos de la danza y su carrera profesional fueron las constantes. En el conversatorio, Elisa Carrillo detalló que su gusto por la danza inició cuando tenía cinco años y desde ahí la clave de su carrera fue la constancia y la disciplina.

En la misma actividad, Elisa Carrillo aseguró que uno de sus propósitos es gestionar que las Becas Elisa Carrillo regresen al estado de México.

“Es algo que yo también tengo como sueño y meta, (que regresen) las becas Elisa Carrillo que ya sé que no están y que es algo que yo también deseo que se logre. Ya lo tenía en mente; así como ustedes. Para uno que ama la danza, no saben cómo me emociona decir que algo que se logró dé resultados y que ustedes no están olvidados. Para mí esta experiencia no se va a olvidar, creo que es algo maravilloso que hayan tenido ese apoyo y sé que ha habido cambios. Por mi parte, les puedo decir, porque creo que tambien nuestra voz es importante, que cuenten con ello de mi parte y ojalá que podamos lograr algo”, señaló.

En 2012, el gobierno del Estado de México creó las becas Elisa Carrillo con el objetivo de promover la educación profesional de estudiantes de ballet de origen mexiquense en las mejores instituciones de ballet y apoyar la formación de niños y jóvenes mexiquenses las becas se otorgaban año con año mediante audiciones en las categorías de profesional técnico y principiante.

En la categoría profesional podían participar adolescentes entre 12 y 14 años; el ganador o la ganadora tenía la oportunidad de continuar sus estudios de danza clásica en una institución importante de ballet como la Escuela Estatal de Ballet de Berlín. En la categoría Técnica participaban jóvenes entre 16 y 24 años edad quienes podrían incorporarse a la Compañía de Danza del Estado de México. Finalmente, la Categoría Principiantes estaba dirigida a niños y niñas de 6 a 11 años a quienes se les apoyaba económicamente con sus estudios de danza clásica.

De forma anual, se entregaban un total de 99 becas. Sin embargo, 2020 fue el último año en que la convocatoria se abrió para la categoría de Principiantes. Posteriormente y en las últimas ediciones de esta beca la cual tuvo su última convocatoria en el año 2022, únicamente estaba dirigida estaba conformada por dos categorías: profesional y técnica.

