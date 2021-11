Gobierno estatal busca que cada municipio cuente al menos con un Centro Naranja

Vivir una vida libre de violencia es un derecho al que todas las niñas, adolescentes y mujeres deben acceder, por lo que la Secretaría de la Mujer detalló que ésta es la política de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, por lo que ha instruido que cada municipio de la entidad cuente al menos con un Centro Naranja.

Proporcionan a mujeres espacios donde les brindan servicios y asesoría (Foto: especial).

Lo anterior para recibir los diversos servicios que brinda y de esta forma, acercar a las mexiquenses a espacios en los que se sientan seguras, en donde se les tienda una mano de ayuda y esto les permita salir del círculo de la violencia.

En estos espacios de atención multidisciplinaria, se proporcionan servicios de carácter psicológico, jurídico y en materia de trabajo social, así como asesoría en materia familiar y penal, para garantizar que vivan en un estado de México seguro; hasta el momento se cuenta con 54 Centros Naranja alrededor del estado de México.

“Los Centros Naranja son espacios de atención multidisciplinaria para las mujeres que sufren violencia, para atender también a sus hijos e hijas y es un espacio donde se ofrece tanto asesoría psicológica como jurídica, como atención en materia de trabajo social, para acercar a las mujeres herramientas para salir de la espiral de la violencia, y para asegurar que sus hijos e hijas tengan un futuro libre de violencia. Ésta es una estrategia que surge a partir del 2020”, refirió la directora de Prevención y Atención a la Violencia de la Secretaría de la Mujer, Yuritzi Castañeda Ulloa.

Las mujeres también pueden ser atendidas mediante la Línea Sin Violencia 800-108-4053, en donde son canalizadas directamente al servicio permanente de las y los psicólogos, abogados y trabajadores sociales, de igual manera, pueden localizar el Centro más cercano a su domicilio y de requerirse, ser recibidas en alguno de los siete Refugios estatales.

“Me ofrecieron el servicio, me dijeron que podía acudir a esta Unidad y exponer mi situación y se han encargado de llevar mi caso, aquí te apoyan y les pueden brindar asesoría gratuita”, agregó una de las usuarias.

Municipios como Ecatepec, Naucalpan y Toluca cuentan con más de un Centro, esto es para que la distancia de traslado no sea un impedimento para recibir una atención que puede salvarles la vida.

“Una amiga fue la que me comentó que existían que me podían ayudar. Acudí y recibí asesoría jurídica me están apoyando para iniciar mi trámite de divorcio estoy muy contenta por que me han protegido los derechos de mis hijos y los míos, sobre todo para ya no seguir viviendo en esa situación de violencia”, mencionó otra usuaria.

“Nuestra meta es que podamos tener al menos un Centro Naranja en cada uno de los municipios, y para las niñas, adolescentes y mujeres es que se acerquen a los Centros Naranja que todas y todos nuestros compañeros están con la mayor disposición de darles una mano y que justo ése es el objetivo”, puntualizó Castañeda Ulloa.

