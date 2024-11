Guardia Nacional seguirá creciendo: Rafael Taboada

De acuerdo con Jesús Rafael Taboada González, coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de México, la Guardia Nacional seguirá creciendo en número de cuarteles, a pesar de que no dio un número definido al respecto al nuevo sexenio.

Jesús Rafael Taboada González, coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de México (Foto: Manuel Luna).

“Eso ya lo dijo la señora presidenta, va a seguir trabajando, sigue con el mismo proceso y la Guardia Nacional se sigue desarrollando y seguirá creciendo; hay en proceso todavía en proceso”.

En cuanto a la seguridad en carreteras, después de que la diputada federal María Luisa Mendoza sufriera un intento de robo y disparos contra el vehículo en el que viajaba; al cuestionarle si habría planes y estrategias para mejorar la seguridad, se limitó mencionar que “se está trabajando, hay planes y la orden de la señora presidenta, Claudia Sheinbaum, es seguir trabajando, se está trabajando y hay trabajo”.

Finalmente, respecto a estar por ley bajo el mando de la Sedena, afirmó que no hay cambios en la Guardia Nacional.

“Las capacitaciones siempre han estado, el proceso de adiestramiento ha sido permanente, eso no ha parado, y seguirá permanece, eso no cambia; el proceso de enseñanza aprendizaje y adiestramiento eso no va a parar nunca, (…) el trabajo sigue igual como siempre hemos hecho, no te preocupes”.

